Infortuni durante la camminata del cane: come stare al sicuro quando si porta a spasso il proprio animale domestico

By

La passeggiata con il cane è un'attività popolare che offre esercizio e divertimento sia ai proprietari che ai loro compagni pelosi. Tuttavia, recenti ricerche hanno rivelato un preoccupante aumento degli infortuni associati alla camminata del cane. Uno studio pubblicato sulla rivista Medicine & Science in Sports & Activity ha esaminato oltre 400,000 infortuni causati da passeggiate con i cani dal 2001 al 2020 e ha rilevato un aumento di quattro volte del tasso di infortuni durante quel periodo.

Lo studio ha identificato le donne di età compresa tra 40 e 64 anni come il gruppo demografico più comunemente ferito. Le tre lesioni più frequenti riportate sono state fratture alle dita, lesioni cerebrali traumatiche e stiramenti alla spalla. Queste lesioni possono avere effetti a lungo termine e avere un impatto significativo sul benessere dei proprietari di cani.

Uno dei motivi principali di questi infortuni è la mancanza di un’adeguata preparazione e formazione. Secondo Katelin Thomas, proprietaria del K-9 Turbo Training a Ferndale, circa il 99% dei proprietari di cani non addestra adeguatamente i propri animali domestici a camminare al guinzaglio prima di aspettarsi che si comportino bene durante le passeggiate. Una formazione insufficiente può causare incidenti e lesioni.

Per ridurre il rischio di infortuni Thomas offre diversi preziosi consigli. Innanzitutto, si consiglia di utilizzare un guinzaglio standard da sei piedi invece di un guinzaglio retrattile, che può comportare rischi di inciampo e groviglio. Anche la corretta gestione del guinzaglio è fondamentale. Thomas consiglia di tenere il guinzaglio con una mano attraverso l'anello all'estremità e di usare l'altra mano per tenerlo a circa un terzo della discesa. Evitare di avvolgere il guinzaglio attorno alle dita o ai polsi per evitare che rimanga impigliato.

Usare un'imbracatura con clip frontale invece del semplice collare è un'altra misura di sicurezza. Queste imbracature hanno un attacco a clip anteriore che reindirizza il movimento di trazione verso il proprietario anziché consentire al cane di avanzare. Ciò riduce lo sforzo per il proprietario e mitiga il rischio di lesioni.

Inoltre, è essenziale avere con sé dei dolcetti durante le passeggiate. Le distrazioni possono indurre i cani a tirare o correre, aumentando le possibilità di incidenti. Offrendo dolcetti, i proprietari possono reindirizzare l'attenzione dei loro animali domestici e rafforzare i comportamenti desiderati, come camminare al guinzaglio e rimanere attenti.

Infine, i proprietari dovrebbero ricordare che loro e i loro cani sono una squadra. Rimanere attenti e vigili durante le passeggiate è fondamentale per identificare potenziali distrazioni e ideare un piano per gestirle. Trattare con rinforzo positivo può essere molto efficace nel catturare l'attenzione del cane e mantenerne il controllo.

Gli infortuni durante la camminata con il cane possono essere ridotti in modo significativo implementando questi suggerimenti di sicurezza e sottolineando un addestramento e una preparazione adeguati. Dando priorità alla sicurezza, i proprietari di cani possono continuare a godere dei benefici di questa attività riducendo al minimo il rischio di incidenti.

Fonte:

– Rivista: Medicina e scienza nello sport e nell'esercizio fisico (nessun URL specifico fornito)

– Katelin Thomas, proprietaria del K-9 Turbo Training a Ferndale (nessun URL specifico fornito)