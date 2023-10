L’urbanizzazione guida l’evoluzione delle piante? Investigando gli effetti delle isole di calore urbane sulla variazione del colore delle foglie

L’urbanizzazione ha trasformato vaste aree di territorio sulla Terra, creando habitat artificiali noti come ambienti urbani. Questi ambienti impongono pressioni selettive sui loro abitanti, inclusa l’esposizione a superfici che trattengono il calore che formano isole di calore urbane. Mentre ricerche precedenti hanno esplorato l’impatto dello stress termico urbano sull’evoluzione degli animali, i suoi effetti sulle piante rimangono in gran parte inesplorati.

Per colmare questa lacuna nella ricerca, un team di ricercatori guidato dal professore associato Yuya Fukano dell’Università di Chiba in Giappone ha studiato come le isole di calore urbane influenzano i colori delle foglie di Oxalis corniculata, una pianta comunemente nota come acetosella strisciante. Questa pianta presenta variazioni nel colore delle foglie, che vanno dal verde al rosso, e si trova sia negli spazi urbani che non urbani di tutto il mondo. Studi precedenti suggeriscono che queste variazioni di colore agiscono come adattamenti evolutivi per proteggere la pianta dallo stress ambientale, con pigmenti rossi nelle foglie pensati per mitigare i danni indotti dal calore e dalla luce.

Attraverso osservazioni sul campo condotte in regioni urbane e non urbane su scala locale, paesaggistica e globale, i ricercatori hanno scoperto che le varianti a foglia rossa dell'acetosella strisciante si trovavano comunemente vicino a superfici impermeabili nelle aree urbane, mentre le varianti a foglia verde erano dominanti in spazi verdi. Questo modello geografico era coerente in tutto il mondo, confermando un legame tra l’urbanizzazione e le variazioni di colore delle foglie nell’acetosella strisciante.

Sono stati condotti ulteriori esperimenti per quantificare i benefici adattativi di queste variazioni di colore delle foglie. I risultati hanno mostrato che le varianti a foglia rossa mostravano tassi di crescita superiori e una maggiore efficienza fotosintetica alle alte temperature, mentre le varianti a foglia verde prosperavano a temperature più basse. Le varianti a foglia rossa mostravano una maggiore tolleranza allo stress ed erano più competitive nelle aree urbane con bassa densità di piante, mentre le varianti a foglia verde prosperavano in aree verdi lussureggianti.

Le analisi genetiche hanno indicato che la variante a foglia rossa di O. corniculata potrebbe essersi evoluta più volte dalla pianta ancestrale a foglia verde. Questa ricerca fornisce preziose informazioni sull’evoluzione in corso nelle aree urbane e sottolinea l’importanza di comprendere l’adattamento delle piante alle isole di calore urbane per una produzione agricola sostenibile e le dinamiche dell’ecosistema.

Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare altri tratti delle piante oltre al colore delle foglie per una comprensione completa dell’adattamento delle piante alle isole di calore urbane.

Fonte: Yuya Fukano et al, Dal verde al rosso: lo stress da calore urbano guida l'evoluzione del colore delle foglie. Progressi scientifici (2023). DOI: 10.1126/sciadv.abq3542 (Università di Chiba)