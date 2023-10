I fulmini su Venere potrebbero essere meno comuni di quanto si pensasse, suggerisce una nuova ricerca

By

I fisici spaziali della CU Boulder hanno condotto una ricerca che getta nuova luce sul dibattito sui fulmini su Venere. I risultati del team indicano che i fulmini su Venere sono probabilmente molto più rari di quanto si credesse in precedenza.

Venere, spesso considerato uno dei pianeti più inospitali del sistema solare, ha una copertura nuvolosa spessa e acida che ne rende difficile lo studio. Per esplorare questo ambiente estremo, i ricercatori hanno utilizzato i dati della Parker Solar Probe della NASA, che originariamente non era destinata allo studio di Venere. Durante un sorvolo del pianeta nel febbraio 2021, la sonda ha rilevato “onde sibilanti”, impulsi energetici che sono tipicamente associati ai fulmini sulla Terra. Tuttavia, l’analisi del team ha rivelato che queste onde sibilanti su Venere potrebbero essere causate da disturbi nei deboli campi magnetici del pianeta, piuttosto che da fulmini.

Questa ricerca supporta studi precedenti che non erano riusciti a rilevare le onde radio generate dai fulmini su Venere. Nonostante decenni di dibattito tra gli scienziati, la vera natura di queste onde sibilanti e la loro origine su Venere rimane incerta. I ricercatori intendono condurre ulteriori analisi durante i futuri sorvoli di Venere al fine di determinare in modo definitivo se i fulmini sono responsabili delle onde sibilanti o se è in gioco un altro fenomeno.

Queste nuove scoperte evidenziano quanto poco sappiamo del nostro pianeta vicino. Con ogni nuovo strumento scientifico che raggiunge Venere, i ricercatori hanno una preziosa opportunità di saperne di più su questo ambiente misterioso e ostile.

Fonte: CU Boulder (nessun URL)

Definizioni:

– Fulmine: Una scarica elettrostatica improvvisa che si verifica durante un temporale, con conseguente emissione di luce e calore. È causato dalla separazione delle cariche positive e negative all'interno di una nuvola o tra una nuvola e il suolo.

– Onde di Whistler: pulsazioni del campo magnetico terrestre causate dalle scariche di fulmini nell'atmosfera. Prendono il nome dal sibilo udibile che producono quando vengono ricevuti sui primi ricevitori radio.

– Riconnessione magnetica: un processo in cui le linee del campo magnetico si separano e poi si ricollegano, rilasciando energia. Si verifica nei plasmi, come quelli che si trovano negli ambienti spaziali.