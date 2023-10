Venere potrebbe non subire fulmini, suggerisce una nuova ricerca

Un team di fisici spaziali della CU Boulder ha condotto una ricerca che aggiunge prove al dibattito in corso sulla possibilità che i fulmini si verifichino o meno su Venere. I risultati dei ricercatori indicano che Venere non è soggetta a frequenti fulmini, o almeno non così spesso come si credeva in precedenza.

Per quasi 40 anni nella comunità scientifica si è discusso dei fulmini su Venere. Il recente studio mira a contribuire a risolvere questo dibattito con nuovi dati. Lo studio è stato condotto da Harriet George e dal suo team del Laboratory for Atmospheric and Space Physics (LASP) presso la CU Boulder, e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Geophysical Research Letters.

I ricercatori si sono rivolti alla Parker Solar Probe della NASA, originariamente progettata per studiare la fisica della corona solare e del vento solare, per esplorare Venere. Durante un sorvolo ravvicinato di Venere nel febbraio 2021, la sonda spaziale ha rilevato “onde sibilanti”, impulsi di energia che sulla Terra sono associati ai fulmini. Tuttavia, i dati del team suggeriscono che queste onde su Venere potrebbero in realtà avere origine da disturbi nei deboli campi magnetici del pianeta, piuttosto che da fulmini.

Questi risultati sono in linea con uno studio precedente del 2021, condotto da Marc Pulupa dell’Università della California, Berkeley, che non era riuscito a rilevare le onde radio generate dai fulmini su Venere.

La ricerca evidenzia la comprensione limitata di Venere e la necessità di più strumenti scientifici per studiare il pianeta. Come ha osservato David Malaspina, coautore dello studio, le opportunità di condurre tali ricerche su Venere sono rare.

Lo studio amplia la nostra conoscenza di Venere e contribuisce a svelare i misteri di questo pianeta inospitale. La sonda solare Parker continuerà a osservare Venere nella sua missione, fornendo potenzialmente ulteriori approfondimenti sul dibattito sui fulmini e facendo luce sulle condizioni estreme del pianeta.

Fonte:

– Lettere di ricerca geofisica (giornale)

– NASA/Johns Hopkins APL

– NASA/JPL