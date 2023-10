Esplorando il mistero dei fulmini su Venere

By

I ricercatori della CU Boulder stanno utilizzando la Parker Solar Probe della NASA per studiare il fenomeno dei fulmini su Venere, uno dei pianeti più enigmatici e inospitali del nostro sistema solare. Questa missione mira a risolvere l'annoso dibattito sulla possibilità che i fulmini cadano sul secondo pianeta a partire dal Sole.

Durante il suo quarto sorvolo ravvicinato di Venere nel febbraio 2021, la sonda solare Parker ha rilevato “onde sibilanti”, che sono impulsi di energia associati ai fulmini sulla Terra. Tuttavia, i dati raccolti suggeriscono che queste onde su Venere potrebbero non essere effettivamente causate da fulmini ma piuttosto da disturbi nei deboli campi magnetici del pianeta.

Harriet George, autrice principale dello studio e ricercatrice post-dottorato presso il Laboratorio di fisica atmosferica e spaziale (LASP), ha spiegato che sulla Terra le onde sibilanti sono spesso, ma non sempre, prodotte dai fulmini. Quando un fulmine colpisce, spinge gli elettroni nell’atmosfera, generando onde che viaggiano nello spazio e creano toni sibilanti. Gli operatori radio sulla Terra potevano sentire questi toni usando le cuffie, da qui il nome “fischiatori”.

I ricercatori hanno utilizzato l'esperimento FIELDS sulla Parker Solar Probe, che comprende sensori di campo elettrico e magnetico, per tracciare questi segnali. È interessante notare che hanno osservato che le onde sibilanti di Venere si stavano muovendo verso il basso verso il pianeta invece di spostarsi nello spazio come previsto durante un temporale. La causa di questo movimento insolito, noto come fischi all’indietro, rimane poco chiara. Tuttavia, i ricercatori sospettano che la riconnessione magnetica, un fenomeno che comporta la separazione e il ricongiungimento delle linee contorte del campo magnetico attorno a Venere, potrebbe essere responsabile di questa anomalia.

Questo studio fa luce sulla nostra comprensione limitata del nostro vicino planetario più vicino ed evidenzia l’immensa complessità delle atmosfere planetarie. Sono necessarie ulteriori ricerche per scoprire i segreti dei fulmini su Venere e approfondire la nostra conoscenza di questo misterioso pianeta.

