Uno studio rivela che gli esseri umani prestano meno attenzione al lavoro quando pensano che i robot lo abbiano controllato

By

Un nuovo studio dell’Università Tecnica di Berlino ha rivelato che gli esseri umani tendono a prestare meno attenzione al proprio lavoro quando credono che i robot lo abbiano già controllato. I ricercatori hanno simulato uno scenario in cui i partecipanti avevano il compito di verificare la presenza di difetti nei circuiti stampati. A metà dei partecipanti è stato detto che un robot chiamato Panda aveva prima ispezionato i circuiti stampati e che potevano vedere e sentire il robot mentre lavorava.

Lo studio ha scoperto che gli esseri umani che lavoravano a fianco dei robot avevano maggiori probabilità di manifestare un fenomeno noto come “ozio sociale”. L’ozio sociale si verifica quando le persone esercitano meno sforzi in una squadra rispetto a quando lavorano da sole. I ricercatori suggeriscono che questa diminuzione della produttività potrebbe essere attribuita a un cambiamento nella motivazione nelle impostazioni delle attività condivise.

Sebbene non vi fosse alcuna differenza significativa nel tempo e nello sforzo spesi da entrambi i gruppi di partecipanti, coloro che credevano di lavorare con il robot riscontrarono meno difetti più avanti nel compito. Ciò può essere spiegato dal fatto che lavorare in gruppo riduce il senso di responsabilità individuale per il risultato di un compito.

Una limitazione dello studio era che i partecipanti non interagivano direttamente con il robot ed erano consapevoli di essere osservati come parte dello studio. Tuttavia, i risultati sollevano importanti domande sulle implicazioni delle partnership uomo-robot nelle situazioni di vita reale.

Il fenomeno dell'ozio sociale è stato studiato fin dal 1913, quando Max Ringelmann lo osservò per la prima volta durante un esperimento di tiro con una corda. Evidenzia la diminuzione dello sforzo che gli individui tendono a dedicare a un compito quando lavorano in gruppo.

I ricercatori hanno anche attirato l’attenzione sulle sfide legate al monitoraggio dei livelli di attenzione e coinvolgimento nelle collaborazioni uomo-robot. Sebbene sia facile seguire lo sguardo di una persona, determinare se l'informazione viene adeguatamente elaborata mentalmente è un compito più complesso.

Questo studio ha implicazioni che vanno oltre il contesto della ricerca. In settori come l’aviazione, dove l’interazione uomo-automazione è cruciale, le interruzioni del coordinamento possono portare a errori. Pertanto, formazione, procedure e feedback efficaci sono essenziali per garantire l’uso sicuro ed efficiente dell’automazione sul posto di lavoro.

Fonte:

– Lo studio condotto dall’Università Tecnica di Berlino: [Nome fonte]

– La ricerca del professore francese Max Ringelmann sull'ozio sociale: [Nome della fonte]

– Studio sui rischi dell’interazione uomo-automazione nel settore dell’aviazione: [Nome fonte]