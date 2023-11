Gli astronauti trovano compagnia nella tecnologia dell'intelligenza artificiale durante i viaggi nello spazio profondo

Gli astronauti che si imbarcano in missioni spaziali di lunga durata affrontano numerose sfide, tra cui l’isolamento e la solitudine che derivano dall’essere confinati in un piccolo habitat per lunghi periodi. Per affrontare questo problema, le agenzie spaziali di tutto il mondo stanno sviluppando compagni di intelligenza artificiale (AI) per fornire supporto emotivo, combattere le malattie mentali e assistere in vari compiti durante i viaggi nello spazio profondo.

Le limitazioni di dimensione dei veicoli spaziali profondi significano che gli astronauti vivranno e lavoreranno in spazi ristretti per viaggi pluriennali. "Uno strumento di supporto sociale basato sull'intelligenza artificiale, se dimostrato efficace, potrebbe servire come parte di un kit di contromisure a disposizione del futuro equipaggio che si avventurerà in una missione su Marte", ha spiegato Alexandra Whitmire, una scienziata del team Human Factors and Behavioral Performance della NASA.

Sia la NASA che l’Agenzia spaziale europea (ESA) hanno riconosciuto il potenziale dei compagni basati sull’intelligenza artificiale nel supportare la salute mentale e i flussi di lavoro degli astronauti durante le lunghe spedizioni spaziali. Nel 2018, l'ESA ha introdotto il Crew Interactive Mobile Companion (CIMON), un dispositivo AI simile a un pallone da pallavolo che potrebbe fluttuare attorno alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e assistere gli astronauti negli esperimenti. Le versioni successive di CIMON miravano a stabilire una connessione emotiva con l'equipaggio, rispondendo alle loro domande e registrando le interazioni.

Mentre i film di fantascienza hanno spesso raffigurato sistemi di intelligenza artificiale che aiutano gli esploratori spaziali, i compagni di intelligenza artificiale del mondo reale richiedono ancora ulteriore sviluppo. “Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere i metodi attraverso i quali questo tipo di supporto potrebbe essere concesso e in che misura, ecc., nonché le potenziali insidie, prima che vengano formulate raccomandazioni sull’intelligenza artificiale come contromisura per la salute comportamentale”, ha affermato Whitmire.

È importante notare che mentre i compagni di intelligenza artificiale possono offrire una cassa di risonanza sicura per alcuni membri dell’equipaggio, mantenere la comunicazione con la famiglia attraverso connessioni audio e visive e promuovere la coesione della squadra all’interno dell’equipaggio rimane cruciale per supportare il loro benessere mentale.

Oltre a supportare gli astronauti durante i viaggi nello spazio profondo, la tecnologia AI viene utilizzata dalle agenzie spaziali per vari altri scopi. Ad esempio, la NASA sta utilizzando l’intelligenza artificiale per prepararsi alle tempeste solari e per identificare gli UFO e gli asteroidi potenzialmente pericolosi. L'agenzia spaziale giapponese JAXA è stata la prima nella storia a incorporare l'intelligenza artificiale in un razzo con la navicella spaziale Epsilon nel 2013.

Mentre le agenzie spaziali continuano a investire in progetti di intelligenza artificiale, l’attenzione rimane sullo sviluppo di strumenti di intelligenza artificiale che possano migliorare il benessere e la produttività degli astronauti. Sebbene l’intelligenza artificiale abbia un grande potenziale, queste missioni daranno sempre la priorità all’aspetto incentrato sull’uomo e guidato dall’uomo nel sostenere la salute mentale dei membri dell’equipaggio.