I pianeti delle dimensioni della Terra sono più comuni attorno alle nane rosse? Forse no

La ricerca di esopianeti potenzialmente abitabili si concentra spesso su mondi delle dimensioni della Terra, considerando che la Terra è l’unico pianeta abitabile conosciuto. Il recente entusiasmo ha circondato la scoperta di sette pianeti delle dimensioni della Terra in orbita attorno a una stella nana rossa nel sistema TRAPPIST-1, portando alla speculazione che tali pianeti potrebbero essere più comuni attorno alle nane rosse rispetto alle stelle simili al Sole. Tuttavia, una nuova ricerca suggerisce il contrario.

La caccia agli esopianeti è iniziata con il telescopio spaziale Kepler della NASA, che ha identificato quasi 5,000 esopianeti, con altre migliaia in attesa di conferma. I primi risultati di Keplero indicavano che gli esopianeti delle dimensioni della Terra in zone abitabili erano più diffusi attorno alle nane M (nane rosse). Tuttavia, col passare del tempo, sorsero dubbi sull'accuratezza dei dati di Keplero.

Il recente studio, intitolato “Nessuna prova per più pianeti di dimensioni terrestri nella zona abitabile delle stelle M di Keplero rispetto alle stelle FGK”, scritto da Galen Bergsten dell'Università dell'Arizona, sfida le ipotesi precedenti. Evidenzia che rilevamenti affidabili di pianeti delle dimensioni della Terra nella zona abitabile rimangono sfuggenti, anche per i nani M.

Kepler è stato progettato per osservare pianeti delle dimensioni della Terra attorno a stelle simili al Sole, ma guasti meccanici hanno interrotto il suo monitoraggio a lungo termine, impedendo un'indagine approfondita. Di conseguenza, i ricercatori hanno dovuto fare affidamento sui dati limitati di Keplero per stimare la presenza di pianeti delle dimensioni della Terra attorno alle nane rosse. Studi precedenti suggerivano un numero significativo di questi pianeti, ma la nuova ricerca suggerisce che i risultati di Keplero non erano accurati, rendendo inaffidabili i tassi di occorrenza stimati.

Utilizzando la sonda Gaia, che misura con precisione le proprietà delle stelle, lo studio rivela che molte delle stelle di Keplero erano più grandi e più calde di quanto si pensasse in precedenza. I dati migliorati di Gaia smascherano l'inesattezza dei risultati di Keplero e minano ulteriormente l'ipotesi che i pianeti delle dimensioni della Terra siano più comuni attorno alle nane rosse.

Sebbene la ricerca metta in discussione le stime precedenti, è importante notare che trovare pianeti simili alla Terra è impegnativo a causa delle difficoltà nel rilevare i transiti attorno alle nane rosse. Inoltre, l’abitabilità dei pianeti nani rossi è ancora un argomento di incertezza, dato il potenziale di elevati livelli di radiazione e atmosfere instabili.

C’è molto altro da imparare sugli esopianeti delle dimensioni della Terra, sui diversi tipi di stelle e sulle loro zone abitabili. Man mano che saranno disponibili dati più accurati e gli scienziati condurranno ulteriori indagini, la nostra comprensione continuerà ad approfondirsi. La ricerca per determinare la prevalenza di pianeti delle dimensioni della Terra nelle zone abitabili rimane in corso, sia attorno alle nane rosse che alle stelle simili al Sole.

– “Nessuna prova dell’esistenza di pianeti più grandi delle dimensioni della Terra nella zona abitabile delle stelle M di Keplero rispetto alle stelle FGK” (The Astronomical Journal, arxiv.org)