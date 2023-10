By

Le piante, nonostante siano prive di cervello, recettori del dolore e nervi, hanno a lungo incuriosito gli scienziati, le religioni e gli appassionati di piante chiedendo loro se possiedano sentimenti, emozioni e coscienza. Anche se le piante reagiscono al loro ambiente e comunicano tra loro, la questione della loro esistenza cosciente rimane oggetto di dibattito.

Nel libro “La vita segreta delle piante” del 1973 si affermava che le piante prosperavano se esposte alla musica classica e reagivano alle emozioni umane. Sebbene gran parte del libro sia stato screditato, l’idea persiste ancora, con la cultura popolare che spesso raffigura persone che parlano alle loro piante per influenzare il loro benessere.

Il concetto di “alberi madre” ha attirato l’attenzione negli anni 2000 grazie al lavoro dell’ecologista Suzanne Simard. Ha proposto che questi alberi più vecchi e più grandi in un ecosistema sostengano attivamente gli alberi più giovani inviando loro nutrienti essenziali, carbonio, acqua e segnali di allarme attraverso reti fungine sotterranee chiamate micorriza. Questa idea è stata successivamente mostrata nel film “Avatar”.

Nel 2006, gli scienziati hanno coniato il termine “neurobiologia vegetale” per descrivere gli intricati processi di segnalazione elettrica e chimica osservati nelle piante. Hanno anche scoperto neurotrasmettitori e cellule simili ai nervi, suggerendo una risposta coordinata all’ambiente circostante.

Tuttavia, uno studio recente mette in discussione la validità di queste affermazioni. I ricercatori mettono in dubbio le prove scientifiche alla base degli studi sugli alberi madri e sostengono che molti dei libri correlati non sono stati sottoposti a revisione paritaria. Inoltre, articoli scientifici contrastanti minano le idee proposte.

Una delle critiche principali è che gli alberi madri presumibilmente aiutano gli alberi più giovani della stessa specie, nonostante siano in diretta competizione per le risorse. Il trasferimento di carbonio tra gli alberi attraverso i funghi è riconosciuto ma si ritiene che abbia un impatto fisiologico minimo. I ricercatori evidenziano anche difetti metodologici negli esperimenti precedenti, sollevando dubbi sulla loro validità.

Il team teme che attribuire caratteristiche simili a quelle umane alle piante potrebbe avere conseguenze dannose. Umanizzando le piante e presupponendo che possiedano una saggezza adattiva, si corre il rischio di sottovalutare l’impatto dei cambiamenti climatici sulle foreste e di prendere decisioni sbagliate sulla loro protezione.

Mentre il dibattito sulla consapevolezza delle piante continua, è essenziale affrontare queste discussioni con un rigoroso esame scientifico ed evitare di romanticizzare le capacità delle piante oltre ciò che può essere dimostrato.

