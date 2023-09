Il paesaggio di Terranova può fornire indizi sulla vita su Marte

La ricercatrice Penny Morrill sta studiando il paesaggio unico dei Tablelands di Terranova nel Parco nazionale di Gros Morne, che secondo lei potrebbe contenere importanti spunti sulla possibilità della vita su Marte. Gli Altipiani, composti da rocce di peridotite arancione, assomigliano al paesaggio marziano e hanno un'alta concentrazione di metalli tossici che impediscono alla vita vegetale di prosperare. La ricerca di Morrill, finanziata dall'Agenzia spaziale canadese, si concentra sulla presenza di batteri nel flusso locale che sopravvivono nelle correnti ad alto pH risultanti da un processo naturale chiamato serpentinizzazione. Crede che la serpentinizzazione avvenga anche su Marte e mira a capire cosa possono rivelare gli Altipiani sul potenziale della vita passata o attuale sul Pianeta Rosso.

La serpentinizzazione è una reazione tra le acque sotterranee e le rocce di peridotite, che crea condizioni estreme per la vita. Gli elevati livelli di pH aumentano fino a livelli paragonabili alla candeggina, rendendolo un ambiente difficile per gli organismi. Tuttavia, Morrill e il suo team hanno scoperto batteri negli Altipiani che possono sopravvivere in queste condizioni utilizzando il monossido di carbonio come fonte di energia, anziché il biossido di carbonio come fa la maggior parte degli organismi. Questa scoperta suggerisce la possibilità di un ecosistema unico radicato nella serpentinizzazione.

La ricerca di Morrill ha portato all'identificazione di sorgenti di precipitati di carbonato bianco negli Altipiani, che indicano luoghi in cui si sta verificando la serpentinizzazione. Studiando queste sorgenti, spera di trovare prove di vita o biomolecole che sono state portate in superficie senza la necessità di trivellazioni approfondite. Lei ritiene che ecosistemi simili possano esistere su Marte, rendendo questi siti potenziali obiettivi per future esplorazioni.

Un altro ricercatore, Haley Sapers, sta studiando la potenziale connessione tra serpentinizzazione e presenza di metano su Marte. Sapers si concentra sulle infiltrazioni di metano nelle sorgenti fredde estremamente salate dell'isola di Axel Heiberg nel Nunavut, in Canada, che fungono da analogo per il rilascio di metano che potrebbe verificarsi su Marte.

Mentre la ricerca è in corso e le risposte devono ancora essere scoperte, le indagini a Terranova e Nunavut continuano ad attirare l’interesse del pubblico e offrono la possibilità di svelare segreti sul potenziale della vita oltre la Terra.

