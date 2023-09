L'influenza della forma 3D del DNA sulle mutazioni che causano il cancro

By

Uno studio recente ha scoperto che la forma e la struttura del DNA, al di là del suo codice genetico, potrebbero svolgere un ruolo nell’accumulo di mutazioni che causano il cancro. Questo studio esplora il concetto di “topografia genomica”, che si riferisce agli elementi del genoma che vanno oltre la sequenza delle molecole di DNA. Comprende fattori come la tenuta dell'avvolgimento del DNA e l'attivazione di alcuni geni in diverse cellule.

La ricerca, pubblicata sulla rivista Cell Reports, esamina le associazioni tra le caratteristiche topografiche del DNA e i modelli noti di mutazioni tumorali in vari tipi di cancro. Studiando oltre 5,000 campioni di tumore provenienti da 40 diversi tipi di cancro, lo studio analizza 516 caratteristiche topografiche per comprendere la loro influenza sulla posizione delle mutazioni genetiche.

Alcune di queste caratteristiche sono legate ai tempi e alla posizione delle mutazioni durante il processo di trascrizione, che è fondamentale per tradurre il DNA in RNA. Altri sono collegati alle proteine ​​chiamate istoni, attorno alle quali il DNA si avvolge, così come alla struttura del DNA della ferita. Un'altra caratteristica riguarda una proteina chiamata CTCF, che regola la struttura 3D della cromatina, il complesso formato da DNA e istoni. Il CTCF consente al DNA di formare anse cromatiniche altamente compatte.

Secondo i risultati dello studio, alcuni modelli di mutazione associati al consumo di alcol si verificano nelle prime fasi del processo di replicazione cellulare. Questo modello è stato osservato nelle cellule tumorali della testa e del collo, dell’esofago e del fegato. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che diverse caratteristiche topografiche possono essere collegate a mutazioni che determinano gli stessi cambiamenti nelle “lettere” del DNA nel cancro delle cellule immunitarie. Ciò suggerisce che queste mutazioni hanno cause sottostanti diverse.

Sebbene lo studio fornisca preziose informazioni sulle mutazioni specifiche del cancro, c’è ancora molto da capire sul ruolo della topografia del DNA. La ricerca futura potrebbe esplorare il legame tra le condizioni genetiche e le caratteristiche topografiche del DNA e studiare le interazioni tra diversi fattori ambientali e mutazioni che causano il cancro. Esplorando ulteriormente queste associazioni, i ricercatori sperano di scoprire perché la forma del DNA influenza lo sviluppo del cancro.

In termini di applicazioni, lo studio ha reso disponibili i propri dati attraverso il database COSMIC, che potrebbe potenzialmente aiutare nello sviluppo di trattamenti antitumorali mirati. Tuttavia, va notato che lo studio presentava alcune limitazioni, poiché i dati topografici sono stati raccolti da un gruppo di pazienti diverso rispetto ai dati sulle mutazioni del cancro. Ulteriori ricerche con dati raccolti dalle stesse cellule potrebbero fornire risultati diversi.

Nel complesso, questo studio evidenzia l’importanza di considerare la forma 3D del DNA per comprendere i modelli delle mutazioni che causano il cancro. Svelando le complessità della topografia genomica, gli scienziati mirano a migliorare la loro capacità di prevenire, trattare e comprendere diverse forme di cancro.

Fonte:

– Lo studio di ricerca pubblicato su Cell Reports

– Dott.ssa Katerina Gurova, Professore associato di oncologia presso il Roswell Park Comprehensive Cancer Institute

– Fulai Jin, professore associato di genetica alla Case Western Reserve University