Un fossile appena scoperto rivela i resti del DNA di un'antica tartaruga marina

I ricercatori hanno scoperto resti di DNA in resti fossili risalenti a 6 milioni di anni fa, appartenenti a una tartaruga marina strettamente imparentata con le attuali tartarughe Kemp's Ridley e Olive Ridley. Ciò segna una rara scoperta di materiale genetico in antichi fossili di vertebrati. La tartaruga, appartenente al genere Lepidochelys, è imparentata con la Ridley di Kemp, la tartaruga marina più piccola del mondo, e con la Ridley olivastra.

Il fossile è stato scavato lungo la costa caraibica di Panama nel 2015 e, sebbene sia parziale, con solo un carapace (guscio) completo, la presenza di cellule ossee note come osteociti è stata squisitamente preservata. Alcuni di questi osteociti contenevano nuclei cellulari conservati che reagivano a una soluzione chimica, indicando la presenza di residui di DNA.

È importante notare che i ricercatori non hanno estratto il DNA dal fossile ma sono stati in grado di riconoscere la presenza di tracce di DNA. Il DNA è altamente deperibile ma può essere conservato nelle giuste condizioni, come si vede in alcuni resti antichi, come la scoperta, avvenuta l'anno scorso, di DNA risalente a 2 milioni di anni fa nei sedimenti della Groenlandia.

Il fossile di tartaruga appena scoperto è significativo in quanto rappresenta il membro più antico conosciuto del genere Lepidochelys. Fornisce approfondimenti sulla storia evolutiva di questo genere, che è poco conosciuta. I ricercatori non hanno identificato il fossile per specie a causa dei suoi resti incompleti.

Questa scoperta si aggiunge al crescente numero di prove che dimostrano la possibilità di preservare resti di DNA in antichi fossili. Ulteriori studi potrebbero potenzialmente sbloccare nuove informazioni sui parenti stretti di queste antiche specie e contribuire a una più ampia ricerca sull’evoluzione molecolare.

Fonte: Reuters

Definizioni:

– DNA: la molecola che trasporta le informazioni genetiche per lo sviluppo e il funzionamento di un organismo.

– Fossile: resti o impressioni di un organismo preistorico conservato nella roccia.

– Osteociti: cellule ossee presenti nel tessuto osseo.

– Articolo Reuters di Lingamgunta Nirmitha Rao