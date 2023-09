Tartaruga fossilizzata rivela resti di DNA risalenti a sei milioni di anni fa

Gli scienziati hanno fatto una scoperta straordinaria trovando resti di DNA nei resti fossili di una tartaruga marina risalenti a sei milioni di anni fa. Il fossile, scoperto lungo la costa di Panama nel 2015, appartiene allo stesso genere delle tartarughe Ridley di Kemp e Olive Ridley. Questa scoperta è significativa perché è raro trovare materiale genetico negli antichi fossili di vertebrati. Lo studio, pubblicato sul Journal of Vertebrate Paleontology, fa luce sulla storia evolutiva del genere Lepidochelys a cui appartengono le tartarughe Kemp's Ridley e Olive Ridley.

Il fossile, sebbene incompleto, mostra cellule ossee ben conservate note come osteociti. Alcune di queste cellule contenevano ancora nuclei intatti, che rispondevano a determinate soluzioni chimiche, consentendo agli scienziati di rilevare i resti del DNA. Sebbene la conservazione del DNA nei resti antichi non sia comune, sono stati trovati resti in esemplari risalenti a due milioni di anni fa. Il fossile di tartaruga appena scoperto è il più antico fossile di vertebrato a mostrare resti di DNA simili.

Le tartarughe Ridley e Olive Ridley di Kemp sono due delle specie di tartarughe marine più piccole, con gli adulti che pesano tra 75 e 100 libbre. Sono riconosciuti per i loro comportamenti di nidificazione unici, in particolare per il fenomeno dell'arribada, dove migliaia di femmine scendono a riva contemporaneamente per deporre le uova. Entrambe le specie devono affrontare sfide di conservazione dovute a minacce quali la perdita di habitat, le catture accessorie negli attrezzi da pesca e la raccolta illegale di uova.

Questa straordinaria scoperta di resti di DNA nella tartaruga fossilizzata apre possibilità per ulteriori studi su antichi resti biomolecolari. I ricercatori sperano che i progressi futuri possano consentire il sequenziamento di piccoli pezzi di DNA, fornendo informazioni sulle relazioni evolutive e sull’evoluzione molecolare di queste antiche creature.

(Fonte: Journal of Vertebrate Paleontology, Smithsonian Tropical Research Institute)

Definizioni:

1. Osteociti: cellule ossee responsabili del mantenimento del tessuto osseo.

2. DNA: acido desossiribonucleico, una molecola che trasporta le istruzioni genetiche per lo sviluppo e il funzionamento degli organismi viventi.

3. Genere: rango tassonomico nella classificazione degli organismi, che indica un gruppo di specie strettamente imparentate.

4. Arribada: un fenomeno di nidificazione di massa in cui migliaia di femmine di alcune specie di tartarughe arrivano simultaneamente a riva per deporre le uova.

5. Catture accessorie: la cattura involontaria di specie non bersaglio negli attrezzi da pesca.