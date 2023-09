Resti di DNA scoperti in un fossile di tartaruga marina di 6 milioni di anni fa

By

Gli scienziati hanno fatto una scoperta significativa di resti di DNA nei resti fossilizzati di una tartaruga marina vissuta sei milioni di anni fa. Questa scoperta è rara in quanto segna una delle poche volte in cui è stato identificato materiale genetico in antichi fossili di vertebrati.

Il fossile, rinvenuto a Panama, è costituito da un carapace completo, o conchiglia, ma manca il resto dello scheletro. La tartaruga avrebbe misurato circa 30 cm di lunghezza. I ricercatori hanno trovato cellule ossee conservate, chiamate osteociti, nel fossile. In alcune di queste cellule, i nuclei erano preservati e reagivano ad una soluzione chimica, indicando la presenza di residui di DNA.

L'autore principale dello studio, il paleontologo Edwin Cadena, ha chiarito che non è stato estratto il DNA ma piuttosto confermato la presenza di tracce di DNA nei nuclei. È noto che il DNA è deperibile, ma nelle giuste condizioni può essere conservato in resti antichi. In precedenza, i ricercatori avevano scoperto il DNA di animali, piante e microbi risalenti a due milioni di anni fa nei sedimenti della Groenlandia.

Il fossile di tartaruga marina appartiene allo stesso genere delle tartarughe Ridley di Kemp e Ridley Oliva, due delle sette specie viventi di tartarughe marine. La Kemp's Ridley, che si trova principalmente nel Golfo del Messico, è la più piccola tartaruga marina, mentre la Olive Ridley ha una distribuzione più ampia nelle regioni tropicali attraverso diversi oceani.

Questo fossile rappresenta il membro più antico conosciuto del genere Lepidochelys, facendo luce sulla storia evolutiva delle tartarughe marine. Tuttavia, i resti erano troppo incompleti per identificare la specie. Anche se il sequenziamento del DNA di piccoli frammenti di resti antichi rimane una sfida, questa scoperta apre possibilità per la ricerca futura sull’evoluzione molecolare.

