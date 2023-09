Resti di DNA trovati in tartarughe marine fossilizzate risalenti a 6 milioni di anni fa

I ricercatori hanno scoperto resti di DNA nei resti fossili di una tartaruga marina vissuta circa 6 milioni di anni fa. Questa scoperta è significativa perché è raro identificare materiale genetico in fossili di vertebrati così antichi. Il fossile è stato rinvenuto lungo la costa caraibica di Panama nel 2015 e contiene cellule ossee ben conservate chiamate osteociti.

Sebbene il fossile sia solo parzialmente completo, con un carapace (guscio) relativamente intatto, i ricercatori sono stati in grado di identificare la presenza di resti di DNA nei nuclei cellulari di alcuni osteociti. È importante notare che i ricercatori non hanno estratto il DNA, ma hanno piuttosto riconosciuto le tracce di DNA nei nuclei.

Questa scoperta fornisce informazioni sulla storia evolutiva delle tartarughe marine. Il fossile appartiene al genere Lepidochelys, che comprende due specie viventi di tartarughe marine: le tartarughe Ridley di Kemp e le Tartarughe Olive Ridley. Il Ridley di Kemp, noto per la sua testa a forma triangolare e il becco leggermente adunco, si trova principalmente nel Golfo del Messico. L'olivo ridley, che assomiglia molto al ridley di Kemp, ha una distribuzione più ampia e può essere trovato nelle regioni tropicali degli oceani Pacifico, Indiano e Atlantico.

Il fossile rappresenta il membro più antico conosciuto del genere Lepidochelys, facendo luce sulla sua storia evolutiva. Sebbene non sia stato possibile identificare la specie specifica a causa dei resti incompleti, la presenza di resti di DNA fornisce informazioni preziose per futuri studi sull'evoluzione molecolare.

Questa scoperta si aggiunge al numero limitato di fossili di vertebrati con resti di DNA. In precedenza, resti di DNA erano stati trovati in fossili di dinosauri, come il Tyrannosaurus e il Brachylophosaurus, risalenti a milioni di anni fa. Resti di DNA sono stati riscontrati anche in insetti antichi.

Sebbene il DNA sia deperibile, alcune condizioni di conservazione possono consentirne la sopravvivenza nei fossili. Con il progredire della ricerca in questo campo, gli scienziati potrebbero eventualmente riuscire a sequenziare piccoli frammenti di DNA provenienti da resti antichi e ottenere ulteriori informazioni sulle relazioni evolutive delle varie specie.

Fonte: Reuters