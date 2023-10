Una nuova svolta nei nanomotori del DNA è promettente per la somministrazione di farmaci e lo sfruttamento dell’energia

I ricercatori hanno recentemente ottenuto un progresso rivoluzionario nel campo dei nanomotori con lo sviluppo di una nanoturbina origami di DNA che può cambiare la direzione di rotazione in base alla concentrazione di ioni. Questa nuova tecnologia apre possibilità per la somministrazione mirata di farmaci a livello cellulare e mette in luce il potenziale di sfruttare l’energia dai gradienti salini.

La nanoturbina origami di DNA rappresenta un cambiamento di paradigma nei dispositivi su scala nanometrica, utilizzando gradienti ionici o potenziale elettrico attraverso un nanoporo allo stato solido per guidare le rotazioni meccaniche della turbina. Con il suo design caratterizzato da tre pale chirali all'interno di un minuscolo telaio da 25 nanometri, i ricercatori sono riusciti a creare con successo una nanoturbina in grado di ruotare in senso orario o antiorario.

Le turbine azionate dal flusso hanno svolto un ruolo fondamentale nel plasmare la nostra società, dai mulini a vento alle eliche degli aeroplani. Nel campo della biologia, le turbine sono essenziali per processi fondamentali come la produzione di combustibili per le cellule e i motori dei flagelli batterici che consentono il movimento dei batteri. Lo sviluppo delle nanoturbine apre nuove possibilità per sfruttare l’energia su scala più piccola.

Uno degli aspetti più intriganti della nanoturbina dell'origami di DNA è la sua capacità di ruotare in diverse direzioni a seconda della concentrazione di ioni Na+ nella soluzione. Questa caratteristica unica, esclusiva del regno della nanoscala, nasce dalla complessa interazione tra ioni, acqua e DNA.

Le implicazioni di questa ricerca sono significative, con potenziali applicazioni che vanno dai sistemi avanzati di somministrazione di farmaci alla raccolta di energia dai gradienti salini. In futuro, le nanomacchine con origami di DNA potrebbero essere progettate per fornire farmaci a tipi specifici di cellule all’interno del corpo umano.

La metodologia impiegata dai ricercatori prevedeva l’utilizzo della tecnica “DNA origami”, che utilizza le interazioni specifiche tra coppie di basi complementari del DNA per costruire nano-oggetti dinamici 3D. Questo approccio consente un controllo preciso sulla progettazione e sul funzionamento della turbina. Comprendendo i principi fondamentali alla base della propulsione dei rotori su scala nanometrica utilizzando acqua e sale nei nanopori, i ricercatori hanno aperto la strada al futuro sviluppo di macchine transmembrana biomimetiche.

In sintesi, la recente scoperta dei nanomotori a DNA rappresenta un significativo passo avanti nel campo delle nanotecnologie. Sfruttando le proprietà uniche del DNA e dei gradienti ionici, i ricercatori hanno sbloccato nuove possibilità per la somministrazione di farmaci e lo sfruttamento dell'energia. Questa svolta getta le basi per lo sviluppo di nanomacchine di prossima generazione che hanno il potenziale per rivoluzionare vari settori.