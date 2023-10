L'erbaccia nera sviluppa resistenza agli erbicidi attraverso l'EccDNA, secondo un nuovo studio

By

Un recente studio condotto da Rothamsted Research e scienziati della Clemson University ha gettato nuova luce sullo sviluppo della resistenza agli erbicidi nell’erba nera, un’erbaccia persistente che rappresenta una minaccia significativa per i raccolti di grano invernale. È stato scoperto che la capacità dell'erba nera di evolvere rapidamente la resistenza agli erbicidi non è determinata esclusivamente dai geni sui suoi cromosomi, ma anche da anelli di DNA circolare extracromosomico (eccDNA).

Si ritiene che i macchinari importati abbiano introdotto ceppi di erba nera resistenti agli erbicidi nelle aziende irlandesi di lavorazione del terreno, dove forti infestazioni di erbe infestanti possono causare riduzioni della resa fino a 1.5 t/ac. Per mitigare l’impatto dell’erba nera, si raccomandano pratiche di gestione integrata dei parassiti (IPM). Tuttavia, una comprensione più approfondita del meccanismo d’azione genetico della pianta infestante è essenziale per sviluppare strategie efficaci di gestione ed eradicazione.

I ricercatori hanno scoperto che l'erba nera possiede anelli di eccDNA che esistono all'esterno dei cromosomi della pianta. Questi anelli eccDNA si evolvono separatamente dalle principali strutture genetiche nel nucleo cellulare e ospitano copie aggiuntive di geni associati alla resistenza agli erbicidi, compresi i geni coinvolti nella disintossicazione dagli erbicidi.

Confrontando popolazioni resistenti e sensibili di erba nera, il gruppo di ricerca ha identificato somiglianze e differenze nell'ecDNA. Questi risultati forniscono informazioni sui meccanismi che consentono all’erba nera di evolvere rapidamente la resistenza agli erbicidi. La combinazione di differenze genetiche nei geni codificati sia nei cromosomi che nell'ecDNA sembra contribuire alla capacità dell'erbaccia di adattarsi al trattamento con erbicidi e ad altri stress.

La dottoressa Dana MacGregor della Rothamsted Research ha affermato che la scoperta dell'ecDNA nell'erba nera e la sua correlazione con i geni resistenti agli erbicidi aiuta a spiegare il successo dell'adattamento dell'erbaccia agli stress abiotici e causati dall'uomo. La presenza di eccDNA contribuisce alla diversità genetica osservata nelle popolazioni di erba nera.

Questo studio evidenzia l’importanza di considerare sia gli elementi genetici cromosomici che quelli extracromosomici per comprendere lo sviluppo della resistenza agli erbicidi nelle erbe infestanti come l’erba nera. Ulteriori ricerche in questo settore contribuiranno allo sviluppo di strategie di gestione delle infestanti più efficaci.

Fonte:

– Ricerca Rothamsted

– Università di Clemson