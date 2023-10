Nuovo materiale leggero più resistente dell'acciaio creato utilizzando DNA e vetro

Gli scienziati della Columbia University, dell'Università del Connecticut e del Brookhaven National Laboratory del Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti hanno sviluppato un materiale leggero e innovativo, più resistente dell'acciaio. In una collaborazione, i ricercatori hanno combinato il DNA, il materiale biologico responsabile della conservazione delle informazioni genetiche, con la silice, che è il componente principale del vetro, per creare il nuovo materiale.

Uno degli aspetti unici del DNA è la sua capacità di formare strutture 3D complesse, o origami, attraverso il legame dei nucleotidi. Queste strutture del DNA possono agire come elementi costitutivi che si autoassemblano in strutture reticolari più grandi. Rivestendo questi telai di DNA con un sottile strato di silice, i ricercatori sono stati in grado di creare un materiale leggero e incredibilmente resistente. Il materiale incorpora anche i principi della biomineralizzazione, che è il processo mediante il quale il tessuto vivente produce minerali per aumentarne la durezza.

Gli scienziati hanno utilizzato la nanoindentazione, un test meccanico specializzato, per misurare la resistenza del materiale. Hanno scoperto che era quattro volte più resistente dell'acciaio, mentre la sua densità era circa cinque volte inferiore. La forza e la resilienza del materiale derivano dalla sua combinazione unica di DNA e silice, nonché dalla sua struttura su scala nanometrica. Ciò apre nuove possibilità per applicazioni di ingegneria e difesa.

I ricercatori intendono studiare ulteriormente l’uso di altri materiali, come la ceramica al carburo, per creare materiali leggeri ancora più resistenti. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista Cell Reports Physical Science. Questa svolta potrebbe avere implicazioni significative per lo sviluppo di nuovi materiali e tecnologie in futuro.

Definizioni:

– DNA: una molecola che trasporta informazioni biologiche e istruisce le cellule su come formarsi, crescere e riprodursi.

– Silice: il componente principale del vetro, un materiale duro e fragile.

– Origami: l’arte di piegare la carta in disegni intricati.

– Nucleotidi: gli elementi costitutivi del DNA.

– Biomineralizzazione: il processo mediante il quale il tessuto vivente produce minerali per aumentare la durezza.

Fonte:

– Articolo originale: la combinazione del DNA con la silice produce materiali leggeri ed estremamente resistenti. (Fonte: Laboratorio nazionale Brookhaven)

– Articolo di giornale: Progettazione abilitata al DNA di materiali di silice morbidi e resistenti. (Fonte: Cell Reports Physical Science)