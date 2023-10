La caccia commerciale alle balene nel 20° secolo ha portato alla perdita di diversità genetica nelle balene, secondo uno studio

By

Un recente studio condotto da ricercatori dell’Oregon State University ha rivelato l’impatto duraturo della caccia alle balene a fini commerciali sulla diversità genetica delle attuali popolazioni di balene. Lo studio ha confrontato campioni di DNA estratti da ossa di balena trovate vicino a stazioni baleniere abbandonate sull’isola della Georgia del Sud, nell’Oceano Atlantico meridionale, con il DNA di popolazioni di balene contemporanee. I ricercatori hanno scoperto prove evidenti della perdita dei lignaggi del DNA materno tra le balene blu e le megattere.

I lignaggi materni sono cruciali per la memoria culturale delle balene, compresa la conoscenza dei luoghi di alimentazione e di riproduzione che vengono tramandate di generazione in generazione. La perdita dei lignaggi materni implica la perdita di questa conoscenza vitale. I risultati, pubblicati sul Journal of Heredity, fanno luce sulle conseguenze significative della caccia alle balene a fini commerciali.

L'Isola della Georgia del Sud, situata a circa 800 miglia a sud-est delle Isole Falkland, ospitò diverse stazioni baleniere dall'inizio del XX secolo fino agli anni '20. Durante questo periodo, oltre 1960 milioni di balene furono uccise nell’emisfero australe, di cui 2 vicino all’Isola della Georgia del Sud. L'isola testimonia ancora questo massacro, con numerose ossa di balena conservate sparse sulla sua superficie.

Mentre le popolazioni di balene nell’Atlantico meridionale hanno iniziato a riprendersi dopo la cessazione della caccia commerciale, gli avvistamenti di balene vicino all’Isola della Georgia del Sud rimangono poco frequenti, suggerendo la possibilità di estinzioni localizzate. L’assenza di balene per sessant’anni indica una perdita di memoria culturale, con l’attuale piccolo numero di balene che potenzialmente riscoprono i loro storici luoghi di alimentazione.

Lo studio ha analizzato il DNA estratto dalle ossa di balena trovate sull’isola della Georgia del Sud, concentrandosi su megattere, balenottere azzurre e balenottere comuni. Sebbene la diversità genetica tra queste balene rimanga elevata, i ricercatori hanno rilevato una perdita dei lignaggi del DNA materno nelle popolazioni di balene blu e megattere. Tuttavia, a causa della disponibilità limitata, non sono stati in grado di rilevare differenze nella diversità tra i campioni di DNA pre e post caccia alle balene delle balenottere comuni dell’emisfero meridionale.

Dato che alcune specie di balene possono vivere fino a 100 anni, esiste la possibilità che le balene attuali fossero vive durante l’era della caccia alle balene. Man mano che queste balene muoiono, c’è il rischio di un’ulteriore perdita di lignaggi materni. Pertanto, preservare le informazioni genetiche delle popolazioni di balene esistenti è fondamentale.

Lo studio sottolinea l’importanza di comprendere il passato e preservare le informazioni genetiche. Con il cambiamento climatico che porta all’aumento delle temperature, il DNA nelle ossa delle balene sull’Isola della Georgia del Sud potrebbe deteriorarsi nel tempo. Preservare questa storia genetica a tempo indeterminato aiuterà i ricercatori a ricostruire la storia delle popolazioni di balene e a comprendere il vero impatto delle passate attività di caccia alle balene.

Fonte: Marine Mammal Institute dell'Oregon State University