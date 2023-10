L’impatto duraturo della caccia alle balene a fini commerciali sulla diversità genetica delle balene

By

Secondo uno studio dell’Oregon State University, la caccia commerciale alle balene nel 20° secolo non solo ha ridotto significativamente le popolazioni di balene, ma ha anche avuto effetti a lungo termine sulla diversità genetica delle balene sopravvissute oggi. I ricercatori hanno confrontato il DNA delle ossa di balena trovate sull’Isola della Georgia del Sud, vicino a stazioni baleniere abbandonate, con il DNA delle attuali popolazioni di balene. Lo studio ha trovato prove evidenti di una perdita dei lignaggi del DNA materno tra le balene blu e le megattere, che sono spesso associati a ricordi culturali come luoghi di alimentazione e riproduzione che vengono tramandati di generazione in generazione.

L'Isola della Georgia del Sud, situata nell'Oceano Atlantico meridionale, ospitava diverse stazioni baleniere attive dall'inizio del secolo fino agli anni '1960. Durante questo periodo furono uccise oltre 2 milioni di balene nell'emisfero australe, di cui 175,000 uccise vicino alla Georgia del Sud. L’isola è ancora disseminata di ossa di balena, alcune delle quali hanno più di 100 anni, a testimonianza dell’entità del massacro.

Mentre le popolazioni di balene nell’Atlantico meridionale hanno iniziato a riprendersi da quando la caccia commerciale è stata interrotta, gli avvistamenti di balene intorno alla Georgia del Sud rimangono bassi. Ciò suggerisce che le popolazioni locali potrebbero essere state estirpate o estinte localmente. L’assenza di balene nelle zone di alimentazione per 60 anni indica una perdita di memoria culturale. Tuttavia, ora ci sono indicazioni che le balene stiano riscoprendo questo habitat e tornando nell’area.

Lo studio ha analizzato il DNA di ossa di megattere, balenottere azzurre e balenottere comuni trovate sull’isola della Georgia del Sud. Mentre la diversità genetica tra le balene rimane elevata, ci sono segni di una perdita dei lignaggi del DNA materno nelle popolazioni di balene blu e megattere. È fondamentale preservare le informazioni genetiche di queste balene per prevenire un’ulteriore perdita di lignaggi materni man mano che le balene rimanenti invecchiano e muoiono.

Questa ricerca fornisce approfondimenti sulla storia genetica delle popolazioni di balene ed evidenzia la necessità di comprendere l’impatto delle passate attività di caccia alle balene. Solleva inoltre preoccupazioni circa il potenziale deterioramento del DNA nelle ossa delle balene a causa dell’aumento delle temperature causato dai cambiamenti climatici. Preservare questa storia genetica a tempo indeterminato è fondamentale per la ricerca futura e gli sforzi di conservazione.

Fonte: Oregon State University [nessun URL fornito]