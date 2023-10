Partnership per progettare e lanciare il secondo nanosatellite di Gibuti

By

RIDE Space, il Ministero dell'Istruzione superiore e della ricerca di Gibuti e il Centre Spatial Universitaire de Montpellier (CSUM) hanno unito le forze per sviluppare e integrare il secondo nanosatellite di Gibuti, Djibouti-1B. Il satellite sarà lanciato a bordo del razzo Falcon 9, utilizzando il veicolo Vigoride di Momentus. Questa collaborazione, nota come Progetto Hydrosat, rappresenta anche l'opportunità per dieci studenti africani di essere coinvolti nel progetto satellitare.

Basandosi sul successo del suo predecessore, Djibouti-1B svolgerà un ruolo fondamentale nel soddisfare le esigenze di raccolta dati del Centro di studi e ricerche di Gibuti (CERD). Il satellite trasmetterà i dati raccolti dalle stazioni meteorologiche al Centro di controllo delle missioni di Gibuti. Inoltre, fornirà strumenti essenziali per monitorare i cambiamenti nelle risorse idriche e monitorare le regioni colpite dalla siccità e dalla scarsità d’acqua a Gibuti.

Il lancio di Gibuti-1B è previsto per febbraio 2024.

Questo sforzo collaborativo rappresenta un significativo passo avanti nell’utilizzo della tecnologia per monitorare i modelli climatici e affrontare le sfide legate alle risorse idriche. Monitorando da vicino le aree chiave di Gibuti, il satellite raccoglierà dati climatici cruciali che aiuteranno nella gestione efficace delle risorse idriche. Queste informazioni consentiranno alle autorità locali e alle parti interessate di adottare misure proattive per mitigare l’impatto della siccità e della scarsità d’acqua.

Il progetto Hydrosat offre un'incredibile opportunità agli studenti africani di acquisire esperienza pratica nel settore satellitare. Partecipando allo sviluppo e all'integrazione di Djibouti-1B, questi studenti non solo contribuiranno al progresso scientifico del loro Paese, ma amplieranno anche le loro conoscenze e competenze nella tecnologia spaziale.

Questa collaborazione tra RIDE Space, il Ministero dell’Istruzione superiore e della ricerca di Gibuti e CSUM dimostra il crescente interesse e gli investimenti nella tecnologia spaziale in tutta l’Africa. Evidenzia la determinazione del continente a sfruttare la tecnologia satellitare per affrontare le pressanti sfide ambientali e promuovere lo sviluppo socioeconomico.

Nel complesso, la partnership per la progettazione e il lancio del secondo nanosatellite di Gibuti rappresenta una pietra miliare significativa nel settore spaziale in Africa. Il successo dell’implementazione di Djibouti-1B aprirà la strada a futuri progressi nella tecnologia satellitare e contribuirà alla gestione sostenibile delle risorse idriche a Gibuti.

