Variazione genetica inaspettata trovata nelle specie protiste

I ricercatori hanno fatto una sorprendente scoperta genetica in una nuova specie di protisti, sfidando la comprensione consolidata della traduzione del DNA in proteine. Il genoma di un protista, Oligohymenophorea sp. PL0344, ha rivelato una divergenza unica nel codice del DNA che segnala la fine di un gene, evidenziando la necessità di ulteriori ricerche in questo gruppo eterogeneo di organismi.

Il dottor Jamie McGowan, uno scienziato post-dottorato presso l'Earlham Institute, ha condotto l'analisi della sequenza del genoma del protista. La ricerca mirava a testare una pipeline di sequenziamento del DNA per lavorare con quantità molto piccole di DNA, come quelle trovate in una singola cellula. Il team di scienziati dell'Earlham Institute e dell'Università di Oxford ha scoperto l'insolita variazione genetica mentre studiava il protista isolato da uno stagno d'acqua dolce nei parchi dell'Università di Oxford.

I protisti sono un gruppo eterogeneo di organismi eucarioti che non sono classificati come animali, piante o funghi. Si va da organismi microscopici unicellulari come le amebe e le alghe a protisti multicellulari più grandi come le alghe e le muffe melmose. I ciliati, come il protista Oligohymenophorea sp. PL0344, sono protisti nuotatori che si trovano comunemente nell'acqua.

Ciò che rende notevole questa scoperta è che le variazioni nel codice genetico, in particolare i codoni di stop che segnalano la fine di un gene, sono estremamente rare. Nella maggior parte dei casi, i codoni TAA e TAG, che sono codoni di stop, hanno la stessa traduzione. Tuttavia, in Oligohymenophorea sp. PL0344, questi codoni hanno traduzioni uniche, sfidando la comprensione consolidata della traduzione da DNA a proteina.

Comprendere le variazioni genetiche nei protisti, come quella riscontrata in Oligohymenophorea sp. PL0344, è fondamentale per svelare i misteri della natura. Questa scoperta inaspettata fa luce sulla vasta diversità e complessità dei protisti, sottolineando quanto poco sappiamo della loro genetica.

