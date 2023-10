Un nuovo cristallo con proprietà pseudogravitiche apre le porte alla tecnologia di comunicazione 6G

Uno studio innovativo pubblicato sulla rivista Physical Review A ha introdotto un nuovo cristallo in grado di piegare la luce in modo simile a come farebbe un buco nero, facendo deviare la luce dal suo solito percorso rettilineo. Gli scienziati dietro la ricerca ritengono che questo fenomeno, noto come pseudogravità, potrebbe svolgere un ruolo cruciale nello sviluppo della tecnologia di comunicazione 6G.

Con la crescente domanda di comunicazioni wireless più veloci ed efficienti, la corsa verso le tecnologie avanzate si è intensificata. Sfruttare le proprietà pseudogravitiche di questo cristallo potrebbe potenzialmente consentire la trasmissione di informazioni in modalità wireless a velocità ultraelevate, superando significativamente le capacità dell’attuale tecnologia 5G.

La pseudogravità è un concetto ispirato all'effetto di lente gravitazionale osservato in astronomia, dove la luce e le onde elettromagnetiche sono influenzate dalle forze gravitazionali. Imitando questo effetto in ambienti di laboratorio utilizzando materiali cristallini appositamente progettati, i ricercatori hanno superato le sfide poste dalla necessità di masse enormi.

La scienziata capo Kyoko Kitamura, professoressa all'Università di Tohoku, e il suo team hanno manipolato i cristalli fotonici distorcendo gradualmente il loro reticolo cristallino. Hanno poi diretto raggi di luce attraverso i cristalli e hanno assistito alla notevole deflessione della luce. Questa svolta apre la strada a una manipolazione innovativa della luce, che potrebbe essere fondamentale per ottenere le frequenze necessarie per le tecnologie di comunicazione di prossima generazione, potenzialmente operanti nella gamma dei terahertz: oltre 100 gigahertz.

Inoltre, questo nuovo cristallo ha implicazioni promettenti per il campo della fisica dei gravitoni. Il coautore dello studio Masayuki Fujita, professore associato all’Università di Osaka, sottolinea il significato accademico di questa scoperta. I risultati suggeriscono che i cristalli fotonici hanno il potenziale per sfruttare gli effetti gravitazionali, aprendo nuove strade per la ricerca nella fisica dei gravitoni.

Sebbene le applicazioni pratiche di questo cristallo siano prevalentemente focalizzate sul miglioramento della tecnologia di comunicazione, la sua capacità di imitare il comportamento del buco nero offre anche opportunità per esplorare la gravità quantistica. La gravità quantistica cerca di unificare la meccanica quantistica e la teoria della relatività di Einstein, e questo cristallo fornisce una piattaforma unica per indagare l'intricata connessione tra queste teorie fondamentali.

FAQ:

D: Cos'è la pseudogravità?

R: La pseudogravità è un fenomeno che consente alla luce di deviare dal suo percorso abituale, proprio come farebbe in presenza di forze gravitazionali.

D: In che modo questo cristallo può apportare benefici alla tecnologia della comunicazione?

R: Utilizzando le proprietà pseudogravitiche di questo cristallo, potrebbe essere possibile raggiungere velocità elevatissime nella trasmissione di informazioni wireless, superando le capacità delle tecnologie attuali.

D: Cos'è la fisica gravitonica?

R: La fisica gravitonica è un'area di studio focalizzata sulla comprensione dell'ipotetica particella quantistica che media la forza di gravità.

D: In che modo questo cristallo aiuta nell'esplorazione della gravità quantistica?

R: La capacità del cristallo di imitare il comportamento del buco nero offre un'opportunità unica per indagare la relazione tra la meccanica quantistica e la teoria della relatività di Einstein, che è centrale nel concetto di gravità quantistica.