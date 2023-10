Un nuovo tipo di cristallo ha potenziale per la tecnologia di comunicazione 6G e l’esplorazione della gravità quantistica

Gli scienziati hanno recentemente scoperto un cristallo rivoluzionario che ha la capacità di manipolare la luce in un modo che ricorda le forze gravitazionali esercitate dai buchi neri. Questo straordinario fenomeno, chiamato “pseudogravità”, ha il potenziale per rivoluzionare la tecnologia della comunicazione, in particolare nel campo delle reti 6G, e offre interessanti possibilità per esplorare la gravità quantistica.

Il gruppo di ricerca, guidato dalla professoressa Kyoko Kitamura dell'Università di Tohoku in Giappone, ha condotto esperimenti con i cristalli fotonici, che sono cristalli con una struttura regolare a griglia in grado di rallentare la velocità della luce. Distorcendo intenzionalmente questi cristalli e dirigendo raggi di luce attraverso di essi, il team ha osservato la deflessione della luce, simile a come la gravità piega le traiettorie degli oggetti.

Questa ritrovata capacità di manipolare la luce apre nuove strade per lo sviluppo della tecnologia di comunicazione di prossima generazione. Poiché le reti 6G richiedono la trasmissione di informazioni wireless ad altissima velocità nella gamma dei terahertz, abbracciando frequenze superiori a 100 gigahertz, la manipolazione della luce all’interno dei materiali diventa cruciale. Rispetto alle attuali capacità della tecnologia 5G, che raggiunge il limite massimo di 71 gigahertz, ciò rappresenta un significativo passo avanti.

Le implicazioni della scoperta di questo cristallo vanno oltre le telecomunicazioni. Il professore associato Masayuki Fujita dell'Università di Osaka ha sottolineato il significato accademico della ricerca. Questi cristalli fotonici hanno il potenziale per sfruttare gli effetti gravitazionali, offrendo nuove opportunità nel campo della fisica dei gravitoni.

I gravitoni, le particelle quantistiche teoriche responsabili della forza di gravità, si sono rivelati sfuggenti all'osservazione diretta. Gli scienziati stanno ancora cercando di comprenderne appieno le proprietà e le caratteristiche. Tuttavia, questa ricerca segna un significativo passo avanti nella ricerca per svelare i misteri della gravità quantistica, colmando potenzialmente il divario tra la meccanica quantistica e la teoria della relatività di Albert Einstein.

Con le sue potenziali applicazioni nella tecnologia di comunicazione 6G e i contributi allo studio della gravità quantistica, questo nuovo cristallo rappresenta un’immensa promessa per i futuri progressi nell’esplorazione scientifica e nell’innovazione tecnologica.

FAQ

Cos'è la pseudogravità?

La pseudogravità è un fenomeno in cui la luce può essere manipolata all'interno di determinati materiali in modo simile alle forze gravitazionali esercitate dai buchi neri, piegando il percorso della luce.

In che modo questo cristallo può apportare benefici alla tecnologia di comunicazione 6G?

La capacità di manipolare la luce all’interno dei materiali apre la possibilità di ottenere una trasmissione di informazioni wireless ad altissima velocità nella gamma dei terahertz, che è essenziale per le reti 6G che operano sopra i 100 gigahertz.

Cosa sono i cristalli fotonici?

I cristalli fotonici sono cristalli con una struttura regolare, a griglia, in grado di rallentare la velocità della luce che li attraversa. Vengono utilizzati in questa ricerca per manipolare la luce e studiarne la deflessione.