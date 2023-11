L'Universo primordiale rivela intuizioni sorprendenti: le giovani galassie mostrano una composizione chimica inaspettata

Un team di astrofisici della Northwestern University ha fatto affascinanti scoperte sull'evoluzione delle galassie primordiali dell'universo utilizzando i dati del James Webb Space Telescope (JWST). I ricercatori si sono concentrati sulle galassie “adolescenti” che si sono formate appena due o tre miliardi di anni dopo il Big Bang, fornendo preziose informazioni sulle nostre origini cosmiche.

Tradizionalmente, studiare le galassie distanti è come guardare indietro nel tempo, poiché la luce impiega miliardi di anni per raggiungerci. L'analisi del team dei dati dell'indagine CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) ha rivelato risultati inaspettati. Queste galassie non solo erano più calde del previsto, ma sorprendentemente contenevano anche elementi pesanti come il nichel.

Utilizzando un'immagine composita creata dalla luce raccolta da 23 galassie, il gruppo di ricerca ha identificato la presenza di otto elementi: idrogeno, elio, azoto, ossigeno, silicio, zolfo, argon e nichel. Mentre gli elementi più leggeri erano già previsti, la presenza del nichel, un elemento più pesante del ferro, fu una rivelazione straordinaria.

Osservare il nichel nelle galassie distanti è un evento raro, anche nelle galassie più antiche e più vicine a noi. Tipicamente, il nichel viene osservato dopo molteplici cicli di vita delle stelle, attraverso le supernove, e la successiva sintesi e diffusione di elementi più pesanti in tutta la galassia. La scoperta del nichel suggerisce qualcosa di unico riguardo alle stelle di queste galassie primordiali.

L'autore principale dello studio, il professore assistente Allison Strom, ipotizza che le temperature più elevate osservate in queste giovani galassie possano essere collegate alla loro peculiare composizione chimica. Spiega che le diverse temperature delle galassie sono una manifestazione del loro distinto DNA chimico, poiché la temperatura e la chimica del gas nelle galassie sono intrinsecamente collegate.

Questa ricerca innovativa apre nuove domande sull’universo primordiale e sulla formazione delle galassie. I risultati dello studio sono stati pubblicati su The Astrophysical Journal Letters, facendo luce sui processi complessi e intricati che hanno plasmato la nostra storia cosmica.

FAQ

1. Cosa ha rivelato lo studio sulle galassie primordiali dell’universo?

Lo studio ha scoperto che le galassie “adolescenti” dell’universo primordiale erano più calde del previsto e contenevano elementi pesanti come il nichel, che è relativamente raro nelle galassie distanti.

2. Quali tecniche sono state utilizzate per studiare queste galassie?

Gli astrofisici hanno utilizzato i dati del James Webb Space Telescope (JWST) e del Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae (CECILIA). Hanno combinato le lunghezze d’onda della luce raccolte da più galassie per creare un’immagine composita.

3. Perché la presenza di nichel è significativa?

Il nichel si osserva tipicamente nelle galassie più vecchie più vicine a noi, dopo molteplici cicli di supernove e la sintesi di elementi più pesanti. La sua presenza in queste giovani galassie suggerisce caratteristiche uniche nelle loro popolazioni stellari.

4. Come sono collegate la temperatura e la chimica delle galassie?

L'autore principale dello studio suggerisce che le temperature più elevate osservate in queste galassie potrebbero essere collegate alla loro distinta composizione chimica. La temperatura e la chimica del gas nelle galassie sono intrinsecamente intrecciate.