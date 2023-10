Il disco di materia del Sistema Solare si estende più lontano nello spazio interstellare di quanto si pensasse in precedenza

Un nuovo metodo di scansione delle immagini del telescopio ha rivelato che il disco di materiale del Sistema Solare si estende molto più lontano nello spazio interstellare di quanto si credesse in precedenza. Per anni gli astronomi hanno osservato che la fascia di Kuiper, un campo di massi ghiacciati, sembra assottigliarsi a una distanza di 48 UA dal Sole. Tuttavia, sono state osservate cinture di macerie che si estendono per il doppio di quella distanza attorno ad altre stelle, portando alla scoperta che il nostro Sistema Solare potrebbe non essere così piccolo come si pensava.

I ricercatori del Centro di ricerca canadese di astronomia e astrofisica Herzberg hanno utilizzato una nuova tecnica per cercare obiettivi per la sonda New Horizons mentre si muove attraverso i confini esterni del Sistema Solare. Il metodo, chiamato stacking a turni, prevedeva di scattare più immagini in momenti diversi e combinarle per aumentare la visibilità degli oggetti poco luminosi. Per accelerare questo processo, i ricercatori hanno utilizzato l’apprendimento automatico, addestrando una rete neurale a identificare gli oggetti della fascia di Kuiper nelle immagini del telescopio.

I risultati dello studio hanno mostrato che la tecnica di apprendimento automatico ha rilevato il doppio degli oggetti rispetto a una ricerca umana dei dati. Ciò suggerisce una maggiore densità di materiale a una distanza compresa tra 60 e 80 UA lungo la traiettoria di New Horizons. I detriti aggiuntivi in ​​questa regione potrebbero spiegare un bagliore anomalo osservato sia dalla sonda New Horizons che dal telescopio spaziale Hubble.

Saranno necessarie ulteriori ricerche e conferme da indagini future per comprendere appieno l’estensione del disco di materiale del Sistema Solare. Tuttavia, se i risultati fossero veri, potrebbero indicare l’esistenza di due anelli di materiale ghiacciato, divisi da uno spazio vuoto a circa 50 UA. Questa scoperta solleva interrogativi affascinanti sulle origini e sulla composizione delle regioni esterne del Sistema Solare.

Fonte: questa ricerca è stata presentata alla 54a Conferenza sulle scienze lunari e planetarie del 2023.