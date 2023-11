Sbloccare i misteri del vetro: esplorare la natura strutturale

Il vetro, un materiale utilizzato da secoli in varie applicazioni, continua ad incuriosire gli scienziati con la sua configurazione atomica disordinata e la sfuggente regolarità strutturale. Tuttavia, una recente scoperta da parte di un gruppo di ricerca guidato dal professor Motoki Shiga del Centro di analisi dei dati su scala senza precedenti dell'Università di Tohoku ha gettato nuova luce su questo materiale enigmatico.

L'obiettivo principale dello studio era sulle forme degli anelli all'interno delle reti di vetro legate chimicamente. Sviluppando metodi innovativi per quantificare la struttura tridimensionale e le simmetrie di questi anelli, i ricercatori sono riusciti a scoprire preziose informazioni. Due indicatori, “rotondità” e “rugosità”, hanno svolto un ruolo cruciale nel determinare il numero di forme di anelli rappresentative sia nella silice cristallina che in quella vetrosa (SiO2).

Sorprendentemente, l’analisi ha rivelato una miscela di anelli tipici del vetro, oltre ad alcuni che somigliavano a quelli trovati nei cristalli. Questa scoperta sfida il presupposto convenzionale secondo cui il vetro manca di ordine strutturale e dimostra che ci sono modelli sottostanti all’interno della sua disposizione apparentemente caotica degli atomi.

Inoltre, il gruppo di ricerca ha sviluppato una tecnica per misurare le densità atomiche spaziali attorno agli anelli esaminandone la direzione. Questo approccio ha rivelato anisotropia, indicando che la configurazione atomica non è regolata uniformemente in tutte le direzioni. Questa scoperta è in linea con le prove sperimentali, come i dati di diffrazione di SiO2, ed evidenzia aree di ordine strutturale localizzato nel disordine generale.

Comprendere la regolarità strutturale del vetro ha implicazioni di vasta portata. Non solo fornisce approfondimenti sulle transizioni di fase, come la vetrificazione e la cristallizzazione, ma apre anche strade per il controllo delle strutture e delle proprietà dei materiali. Il professor Shiga sottolinea l’importanza di questa svolta, affermando: “La nostra analisi di successo contribuisce a comprendere le transizioni di fase… e fornisce le descrizioni matematiche necessarie per controllare le strutture e le proprietà dei materiali”.

Guardando al futuro, Shiga e il suo team intendono sfruttare queste nuove tecniche per esplorare ulteriormente i materiali di vetro, utilizzando approcci basati sui dati come l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale. Questo approccio incentrato sui dati promette di sbloccare nuove possibilità e promuovere ulteriori progressi nella ricerca sul vetro.

Fonte originale: materiali di comunicazione [DOI: 10.1038/s43246-023-00416-w]

Domande frequenti (FAQ)

D: Perché la natura strutturale del vetro è difficile da comprendere e controllare?

R: Nonostante la sua lunga storia di utilizzo, il vetro sconcerta ancora gli scienziati a causa della sua configurazione atomica disordinata, che rende difficile scoprirne la regolarità strutturale e progettare materiali efficienti.

D: Quali anelli hanno trovato i ricercatori nel vetro e perché sono unici?

R: I ricercatori hanno scoperto una miscela di anelli tipici del vetro, oltre ad alcuni somiglianti a quelli trovati nei cristalli, sfidando l'idea che il vetro manchi di ordine strutturale.

D: Cos'è l'anisotropia e cosa ha rivelato lo studio in relazione al vetro?

R: L'anisotropia si riferisce alla regolazione non uniforme della configurazione atomica in diverse direzioni. Lo studio ha rivelato un’anisotropia attorno alle forme degli anelli nel vetro, indicando che l’ordinamento strutturale non è uniforme, ma presenta sacche di regolarità.

D: In che modo la comprensione della natura strutturale del vetro aiuta a controllare le strutture e le proprietà dei materiali?

R: Comprendere i modelli sottostanti nel vetro fornisce informazioni sulle transizioni di fase come la vetrificazione e la cristallizzazione. Inoltre, consente lo sviluppo di descrizioni matematiche necessarie per controllare le strutture e le proprietà dei materiali.

D: In che modo il gruppo di ricerca esplorerà ulteriormente i materiali di vetro in futuro?

R: Il gruppo di ricerca prevede di sfruttare approcci basati sui dati come l’apprendimento automatico e l’intelligenza artificiale per sviluppare procedure per esplorare i materiali di vetro in modo più dettagliato, aprendo nuove strade per la ricerca e l’innovazione.