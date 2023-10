Decine di oggetti delle dimensioni di Giove scoperti nella nebulosa di Orione, sfidando le categorie astronomiche tradizionali

In una scoperta rivoluzionaria, gli scienziati hanno identificato dozzine di oggetti delle dimensioni di un pianeta nella Nebulosa di Orione attraverso le osservazioni effettuate dal telescopio spaziale James Webb. Questi oggetti, chiamati oggetti binari di massa gioviana o Jumbo, sfidano le definizioni convenzionali di pianeta poiché non sono in orbita attorno a una stella madre. Questa scoperta mette in discussione le teorie esistenti sulla formazione delle stelle e dei pianeti, che affermano che oggetti delle dimensioni di Giove non possono formarsi attraverso lo stesso processo che dà origine alle stelle all’interno delle nebulose.

Gli oggetti binari della massa di Giove, o Jumbo, non si adattano perfettamente alle categorie esistenti di oggetti celesti. Sono troppo piccoli per essere stelle ma tecnicamente non sono pianeti poiché non orbitano attorno a una stella. Questi oggetti hanno temperature superficiali di circa 1,000 gradi e sembrano avere una composizione simile a quella di un pianeta, con vapore e metano rilevati nelle loro atmosfere. Sebbene abbiano circa un milione di anni, si raffredderanno rapidamente senza una stella ospite e diventeranno incredibilmente freddi.

Le osservazioni sono state ispirate dai dati provenienti dai telescopi terrestri che suggerivano l’esistenza di questi oggetti misteriosi. La scoperta mette in discussione modelli consolidati di formazione planetaria e apre interessanti possibilità per ulteriori ricerche. Il team ha scelto il nome oggetti binari della massa di Giove a causa della scoperta di dozzine di coppie tra le centinaia di oggetti simili a pianeti identificati.

I risultati hanno sollevato nuove domande per gli astronomi, ad esempio come questi oggetti possano esistere come coppie binarie quando vengono espulsi dall'orbita di una stella. Le teorie attuali non spiegano completamente il gran numero di oggetti osservati, suggerendo che potrebbe essere in gioco un nuovo meccanismo di formazione. Questa scoperta è vista come un contributo significativo alla nostra comprensione della formazione stellare e porterà senza dubbio a ulteriori indagini sul campo.

