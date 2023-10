Un vulcano sottomarino custodisce un vasto bacino idrico sotto la costa della Nuova Zelanda

By

I ricercatori hanno fatto una scoperta affascinante al largo delle coste della Nuova Zelanda. Utilizzando l’imaging sismico 3D, hanno trovato un significativo serbatoio d’acqua sommerso due miglia sotto il fondo dell’oceano. Si ritiene che questo vulcano sottomarino, ora sepolto in profondità nella crosta terrestre, stia smorzando una grave faglia sismica.

La faglia al largo delle coste della Nuova Zelanda è nota per la produzione di eventi di scorrimento lento, ovvero terremoti al rallentatore che aiutano a rilasciare la pressione tettonica per un lungo periodo di tempo. Gli scienziati sono curiosi di sapere perché questi eventi di scivolamento lento si verificano più frequentemente in alcune faglie rispetto ad altre.

La scoperta di questo vasto serbatoio d’acqua fornisce la prova che l’acqua sepolta potrebbe essere collegata a questi terremoti a lento scorrimento. È interessante notare che non vi è alcuna prova geologica precedente che suggerisca l'esistenza di un serbatoio d'acqua così grande in questa faglia specifica.

Andrew Gase, l'autore principale dello studio dell'Istituto di geofisica dell'Università del Texas, spiega che non è ancora possibile determinare l'esatto effetto dell'acqua sulla faglia. Tuttavia, la quantità di acqua trovata è notevolmente superiore al previsto. Gase sottolinea la necessità di ulteriori perforazioni per determinare l'impatto dell'acqua sulla pressione della faglia.

Il vulcano sottomarino e i sedimenti circostanti sono i resti di una serie di eruzioni vulcaniche avvenute 125 milioni di anni fa. Le scansioni sismiche hanno rivelato che il contenuto di acqua nella roccia vulcanica è quasi la metà del suo volume, cosa insolita per rocce di questa età.

Gase ipotizza che l'erosione causata dalle antiche eruzioni abbia creato una struttura rocciosa porosa che fungesse da serbatoio d'acqua. Nel corso del tempo, la roccia si è trasformata in argilla, intrappolando così ancora più acqua. Questa scoperta è significativa poiché gli scienziati ritengono che la pressione dell’acqua sotterranea svolga un ruolo cruciale nel verificarsi di terremoti a scorrimento lento.

I ricercatori suggeriscono che altre faglie sismiche in tutto il mondo potrebbero avere serbatoi d’acqua simili presenti. Questa scoperta potrebbe portare a una comprensione più profonda dei grandi terremoti e del ruolo dell’acqua nel rilasciare lo stress tettonico.

Fonte:

– Istituto di Geofisica dell’Università del Texas

– Progressi scientifici