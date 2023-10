La scoperta di oggetti binari di massa di Giove mette alla prova l'attuale comprensione dell'astronomia

Gli astronomi, utilizzando il telescopio spaziale James Webb, hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nella Nebulosa di Orione. Hanno identificato dozzine di oggetti fluttuanti che sono più piccoli delle stelle, ma più grandi dei pianeti, che hanno chiamato oggetti binari della massa di Giove, o Jumbo. Questi oggetti non orbitano attorno a una stella madre, il che sfida la definizione convenzionale di pianeta. La scoperta contraddice anche le teorie esistenti sulla formazione delle stelle e dei pianeti, poiché in precedenza si credeva che oggetti delle dimensioni di Giove non potessero formarsi attraverso lo stesso processo che crea le stelle in una nebulosa.

Le osservazioni di questi Jumbo sono state ispirate dai dati dei telescopi terrestri. Il team ha scoperto che questi oggetti hanno una composizione simile a quella di un pianeta, con atmosfere contenenti vapore e metano. Tuttavia, a causa delle loro dimensioni e della mancanza di una stella ospite, non sono considerati pianeti tradizionali. Delle centinaia di oggetti simili a Giove identificati, dozzine sono risultate essere in coppia, il che porta al nome di oggetti binari di massa gioviana.

I Jumbo hanno circa un milione di anni e hanno temperature superficiali di circa 1,000°C. Senza una stella che fornisca calore, si raffredderanno rapidamente ed entreranno in un breve intervallo temperato prima di diventare estremamente freddi. Nonostante ciò, le loro superfici non sosterrebbero l’acqua liquida, rendendoli improbabili candidati ad ospitare la vita.

Queste osservazioni si sono concentrate sulla Nebulosa di Orione, che è la regione di formazione stellare massiccia più vicina alla Terra. La nebulosa è caratterizzata da nubi turbolente di polvere e gas, esplosioni e raggi stellari. Le stelle si formano all'interno delle nebulose quando le nubi di polvere e gas si raffreddano, si frammentano e collassano sotto la loro stessa gravità. Attraverso questo processo possono formarsi anche oggetti più piccoli, come le nane brune e gli oggetti di massa planetaria. Tuttavia, le teorie attuali suggeriscono che il limite inferiore per gli oggetti che si formano attraverso il collasso gravitazionale è compreso tra tre e sette volte la massa di Giove.

L’esistenza di questi Jumbo, e il fatto che molti di essi si trovano in coppie binarie, rappresenta una sfida alle teorie attuali. Non è chiaro come queste coppie possano essersi formate attraverso interazioni caotiche e poi restare insieme. Gli scienziati stanno ora mettendo in discussione la loro attuale comprensione della formazione stellare e planetaria, poiché queste scoperte hanno portato alla luce un nuovo meccanismo che deve ancora essere completamente compreso.

I risultati di questo studio sono stati pubblicati come prestampa e sono in attesa di revisione paritaria. Gli scienziati sono entusiasti di questo risultato inaspettato, poiché mette alla prova la loro attuale comprensione di come si formano stelle e pianeti. Verranno condotte ulteriori ricerche e analisi per ottenere una migliore comprensione di questi oggetti binari di massa di Giove.

Fonte:

– Telescopio spaziale James Webb

– Agenzia spaziale europea (ESA)