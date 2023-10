La scoperta di scarichi invisibili di nutrienti sulla Grande Barriera Corallina solleva preoccupazioni

Un recente studio condotto dagli scienziati della Southern Cross University ha scoperto la fonte non quantificata di azoto e fosforo che stanno causando danni ambientali significativi alla Grande Barriera Corallina. La ricerca, intitolata “Lo scarico delle acque sotterranee sottomarine supera gli apporti fluviali come fonte di nutrienti per la Grande Barriera Corallina”, evidenzia la necessità di una nuova prospettiva negli sforzi per preservare e ripristinare la salute della barriera corallina.

Lo studio, condotto dal dottor Douglas Tait, ha utilizzato traccianti naturali al largo della costa del Queensland per monitorare il movimento dei nutrienti. Lo scarico sottomarino delle acque sotterranee si riferisce al rilascio di acqua nell'oceano al di sotto della linea di galleggiamento dalle falde acquifere sotterranee e dal fondo marino. Utilizzando gli isotopi del radio, i ricercatori sono stati in grado di determinare la quantità di nutrienti trasportati dalla terra e dai sedimenti della piattaforma attraverso flussi invisibili di acque sotterranee.

I risultati indicano che lo scarico delle acque sotterranee è 10-15 volte maggiore rispetto agli apporti fluviali, che in precedenza costituivano l’obiettivo principale degli sforzi di conservazione. Circa un terzo del nuovo azoto e due terzi del fosforo immessi nella Grande Barriera Corallina provengono dagli scarichi delle acque sotterranee. Ciò significa che quasi il doppio della quantità di azoto entra nella barriera corallina attraverso le acque sotterranee rispetto alle acque fluviali.

I nutrienti in eccesso rappresentano una minaccia per la biodiversità della barriera corallina, portando a problemi come fioriture algali dannose, epidemie di stelle marine corona di spine e malattie dei pesci. Lo studio sottolinea la necessità di un cambiamento strategico negli approcci gestionali per salvaguardare la Grande Barriera Corallina. Gli sforzi per mitigare gli impatti dei nutrienti devono tenere conto dello stoccaggio e dello scarico a lungo termine dei nutrienti nelle acque sotterranee.

Le complesse dinamiche dei nutrienti all’interno della barriera corallina evidenziano l’importanza di comprendere e gestire le fonti di nutrienti per la conservazione di questa meraviglia naturale. Questa ricerca funge da campanello d’allarme e richiede sforzi concertati per proteggere la Grande Barriera Corallina dagli effetti dei nutrienti in eccesso.

Fonte:

– Studio: “Lo scarico sottomarino delle acque sotterranee supera gli apporti fluviali come fonte di nutrienti per la Grande Barriera Corallina”, Scienze e tecnologie ambientali

– Università della Croce del Sud

– Phys.org