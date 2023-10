La scoperta di una struttura in legno vecchia di mezzo milione di anni fa luce sulla prima tecnologia umana

By

Una recente scoperta archeologica in Zambia ha fornito prove concrete del primo utilizzo conosciuto della tecnologia del legno, risalente a 476,000 anni fa. Lo scavo a Kalambo Falls ha portato alla luce una struttura in legno ben conservata, insieme a vari manufatti. Questa scoperta mette in discussione la percezione che i primi esseri umani fossero tecnologicamente primitivi, evidenziando la loro capacità di procurarsi e modellare il legno con strumenti.

La scoperta alle cascate Kalambo fa luce sull'uso sostenibile dei materiali durante la prima età della pietra. Dato che il legno è un materiale deperibile, le eccezionali condizioni di conservazione del sito hanno permesso ai ricercatori di ottenere prove dirette del suo uso intenzionale da parte dei primi ominidi. Questa scoperta trasforma la nostra comprensione della storia della tecnologia del legno e rivela la misura in cui i primi esseri umani interagivano con questo materiale versatile.

In passato, le menti dei primi ominidi erano spesso considerate limitate rispetto a quelle degli esseri umani moderni. Tuttavia, questa scoperta sottolinea la loro straordinaria comprensione dei materiali che li circondano e la loro attenzione per l’ambiente. La struttura in legno dalla forma intenzionale delle cascate Kalambo può essere vista come un esempio di design, tecnologia e creatività, utilizzando quella che oggi sarebbe considerata una “tecnologia verde”.

L’uso del legno come materiale da costruzione offre vantaggi di sostenibilità di cui mancano i materiali moderni. A differenza dei materiali che sono quasi indistruttibili e contribuiscono al cambiamento climatico, il legno è una risorsa deperibile e rinnovabile. Sebbene esistano rischi associati all’uso del legno, come incendio e decomposizione, pratiche di costruzione appropriate possono mitigare questi rischi.

Questa scoperta mette in discussione la nozione di progresso nella storia umana come avanzamento lineare verso la modernità. Mette in risalto l’ingegno e la raffinatezza dei nostri antichi antenati e incoraggia una rivalutazione del valore delle “tecnologie arretrate” a beneficio dell’ambiente e del pianeta.

