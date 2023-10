Probabile Nova scoperta in Messier 31

Trama: Una probabile nova è stata scoperta in Messier 31, conosciuta anche come la galassia di Andromeda. Questa scoperta è stata fatta durante un'indagine in corso su Messier 31 e Messier 33 da parte del team del Virtual Telescope Project. La nova è stata avvistata per la prima volta il 1° ottobre 2023, utilizzando immagini catturate da un astrografo da 250 mm-f/4.5. Osservazioni successive hanno confermato l'esistenza della sorgente e l'hanno dimostrata leggermente più luminosa rispetto al momento della scoperta. Ora è necessaria la spettroscopia per determinare definitivamente la natura di questo oggetto transitorio.

La scoperta della probabile nova in Messier 31 è stata fatta quando il team del Virtual Telescope Project ha confrontato le immagini appena catturate con quelle archiviate scattate poche settimane prima. L'oggetto transitorio si trovava nella parte sud-ovest della galassia di Andromeda, con coordinate RA: 00 40 29.67 e Decl.: +40 51 41.4. La sua magnitudo è stata stimata essere R = 17.9.

Per verificare se si trattasse di un oggetto noto, il team ha cercato in vari cataloghi ma non ha trovato fonti in quella posizione. Ciò li ha portati a classificare il transitorio come una probabile nova in M31 e a segnalarlo al Central Bureau for Astronomical Telegrams (CBAT).

La notte successiva furono condotte ulteriori osservazioni, che confermarono l'esistenza della sorgente e la dimostrarono leggermente più luminosa di quanto inizialmente osservato. Un’immagine a risoluzione più elevata scattata con l’unità robotica C14 separava chiaramente il transitorio da una stella vicina. Un’animazione che confronta l’immagine del 2 ottobre con quella dell’11 settembre 2023, ha evidenziato l’aspetto del transitorio.

Per determinare definitivamente la natura di questo oggetto, è necessaria la spettroscopia. Il team prevede di continuare a osservare e studiare questa fonte finché rimarrà visibile.

Fonte: Progetto Telescopio Virtuale