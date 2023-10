Una svolta nella conversione delle informazioni quantistiche: convertitore da MW a temperatura ambiente a ottico

Un team di scienziati del Centro QOT per le tecnologie ottiche quantistiche, tra cui uno studente della Facoltà di Fisica dell'Università di Varsavia, ha sviluppato un dispositivo rivoluzionario in grado di convertire le informazioni quantistiche tra microonde e fotoni ottici. La loro ricerca, pubblicata su Nature Photonics, dimostra un nuovo metodo di rilevamento delle microonde con applicazioni di vasta portata nelle tecnologie quantistiche, nelle infrastrutture di rete quantistica e nella radioastronomia a microonde.



La capacità di convertire le informazioni quantistiche è analoga al modo in cui i file digitali vengono convertiti in corrente elettrica durante la riproduzione di musica su un dispositivo. In questo caso, gli scienziati sono riusciti a trasferire con successo informazioni quantistiche da un singolo fotone a microonde a un singolo fotone ottico. Tuttavia, realizzare operazioni a fotone singolo è incredibilmente impegnativo a causa della precisione richiesta e della necessità di ridurre al minimo il rumore. Inoltre, l’interazione con i fotoni ottici, che possiedono livelli energetici migliaia di volte superiori a quelli delle microonde, aggiunge un ulteriore livello di complessità.



La conversione delle informazioni quantistiche è essenziale per le reti quantistiche ibride, che collegano diversi dispositivi quantistici come i computer quantistici. Mentre il calcolo quantistico può essere realizzato utilizzando fotoni a microonde e circuiti superconduttori, il trasferimento a lunga distanza delle informazioni quantistiche codificate in questo modo è ostacolato dall’accumulo di rumore. Questo problema viene risolto utilizzando fotoni ottici, che trasmettono in modo efficiente informazioni quantistiche tramite fibre ottiche. Pertanto, un convertitore da microonde a ottico per l’informazione quantistica è vitale per colmare il divario tra i computer quantistici e l’Internet quantistica.



Gli scienziati hanno raggiunto questo risultato utilizzando gli atomi di Rydberg, che possono interagire sia con le microonde che con i fotoni ottici. Gli atomi di Rydberg, prodotti dall'eccitazione laser degli elettroni di valenza negli atomi di rubidio, aumentano notevolmente di dimensioni e mostrano proprietà interessanti. Precedenti dimostrazioni di conversione da microonde a ottica erano limitate ad atomi raffreddati tramite laser intrappolati in complesse configurazioni magneto-ottiche. Il team dell'Università di Varsavia ha dimostrato con successo che questa conversione può essere ottenuta a temperatura ambiente utilizzando vapori atomici in una cella di vetro, aprendo la strada a un convertitore semplificato e potenzialmente miniaturizzato in futuro.



Inoltre, il nuovo schema di conversione mostra livelli di rumore notevolmente bassi e la capacità di eseguire operazioni su singoli fotoni. Questa innovazione rivoluzionaria consente al convertitore di funzionare ininterrottamente senza la necessità di intrappolamento atomico o ripompaggio. La semplicità della configurazione è superata solo dai parametri notevolmente migliorati del processo di conversione ottenuti dai ricercatori dell'UW.



Questa scoperta rappresenta un significativo passo avanti nel progresso delle tecnologie di elaborazione delle informazioni quantistiche e nella loro integrazione in applicazioni pratiche. Con lo sviluppo del convertitore MW-ottico a temperatura ambiente, le possibilità per le reti quantistiche e l’informatica quantistica si sono ampliate in modo esponenziale.



