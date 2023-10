L'Università di Leicester conferma l'aurora infrarossa su Urano

By

Con una scoperta rivoluzionaria, gli astronomi dell'Università di Leicester hanno confermato l'esistenza di un'aurora infrarossa (IR) sul pianeta Urano. Questo segna la prima volta che un’aurora infrarossa è stata osservata sul freddo pianeta esterno. I risultati, pubblicati sulla rivista Nature Astronomy, hanno implicazioni significative per la nostra comprensione dei campi magnetici planetari e del potenziale della vita extraterrestre.

Le aurore sono causate da particelle cariche che entrano in collisione con l'atmosfera di un pianeta attraverso le linee del campo magnetico. Sulla Terra, queste collisioni provocano gli abbaglianti spettacoli dell’aurora boreale e dell’aurora australe. Tuttavia, su Urano, dove l’atmosfera è composta principalmente da idrogeno ed elio, l’aurora emette luce in lunghezze d’onda al di fuori dello spettro visibile, come l’infrarosso.

Per confermare la presenza dell'aurora IR, il team di scienziati ha analizzato specifiche lunghezze d'onda della luce emessa da Urano utilizzando il telescopio Keck II. Hanno osservato netti aumenti nella densità delle particelle cariche note come H3+ nell'atmosfera di Urano, indicando la ionizzazione causata dalla presenza dell'aurora.

Questa scoperta non solo migliora la nostra comprensione dei campi magnetici dei pianeti esterni nel nostro sistema solare, ma ha anche implicazioni per l’identificazione di esopianeti che potrebbero ospitare la vita. L'autrice principale Emma Thomas, dottoranda presso l'Università di Leicester, suggerisce che l'aurora energetica su Urano potrebbe essere responsabile della generazione e della distribuzione del calore, spiegando perché il pianeta è più caldo di quanto inizialmente previsto.

FAQ

Cos'è un'aurora?

Un'aurora è uno spettacolo di luce naturale nel cielo, solitamente osservato nelle regioni polari. È causato dalla collisione di particelle cariche provenienti dal sole con atomi e molecole nell'atmosfera terrestre.

Come si formano le aurore su Urano?

Le aurore su Urano si formano quando particelle cariche altamente energetiche interagiscono con l'atmosfera del pianeta attraverso le sue linee del campo magnetico.

Cos'è un'aurora a infrarossi?

Un'aurora a infrarossi è un'aurora che emette luce nella parte infrarossa dello spettro elettromagnetico, che non è visibile all'occhio umano.

Cosa significa questa scoperta per la ricerca della vita extraterrestre?

La presenza di un'aurora infrarossa su Urano suggerisce che anche altri pianeti con composizioni atmosferiche simili possano mostrare aurore. Studiando queste aurore, gli scienziati possono ottenere informazioni sui campi magnetici e sulla potenziale abitabilità degli esopianeti.

Come è stata confermata l'aurora infrarossa su Urano?

L'aurora infrarossa su Urano è stata confermata analizzando specifiche lunghezze d'onda della luce emessa dal pianeta utilizzando il telescopio Keck II. Ciò ha permesso agli scienziati di osservare aumenti nella densità delle particelle cariche associate all’aurora.

Quali sono le implicazioni di questa scoperta?

Questa scoperta migliora la nostra comprensione dei campi magnetici planetari ed evidenzia il ruolo delle aurore nella ridistribuzione del calore sui pianeti. Suggerisce anche che gli esopianeti simili per dimensioni e composizione a Urano possano mostrare caratteristiche magnetiche e atmosferiche simili.