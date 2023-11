L'enigmatico mondo dello spazio: esplorare l'influenza del sole sulla Terra

Sei mai stato affascinato dai misteri dello spazio e ti sei chiesto quale sia l'impatto dell'attività solare sul nostro pianeta? Viaggia con noi mentre ci immergiamo nell'enigmatico campo dell'eliofisica e scopri l'affascinante lavoro di Ale Pacini, un dedicato Heliophysical Data Steward presso NCEI.

Il fascino di Ale per il Sole e le sue dinamiche è iniziato nel 2000, quando ha intrapreso il suo viaggio nella fisica solare come assistente di ricerca universitaria presso l'Università Mackenzie in Brasile. Fu durante questo periodo che si innamorò delle complessità della nostra bellissima stella e dei suoi profondi legami con il nostro pianeta blu.

Entrando a far parte dell'NCEI come affiliato della NOAA nel 2021, Ale ha approfondito il mondo dei dati magnetometrici provenienti dai satelliti della NOAA. Attraverso il suo lavoro, ha acquisito preziose informazioni sul ruolo chiave del gruppo di fisica solare e terrestre (STP) dell'NCEI nel progresso della scienza e delle operazioni sulla meteorologia solare e spaziale. Spinta dal desiderio di contribuire ulteriormente alla missione della NOAA, Ale ha fatto domanda per una posizione federale e, nell'estate del 2023, è diventata una nuova entusiasta impiegata federale presso NCEI/STP.

In qualità di Helio Data Steward, le attività quotidiane di Ale ruotano attorno alla sua profonda conoscenza dei prodotti NCEI Solar e Space Weather attuali e futuri, oltre a soddisfare le esigenze degli utenti dei dati. Collabora con i team che lavorano sulle prossime missioni NOAA Space Weather, con scienziati e operatori che utilizzano i dati e con colleghi responsabili dell'archiviazione e della fornitura dell'accesso ai set di dati. Inoltre, Ale svolge un ruolo fondamentale nel potenziare gli sforzi di comunicazione e sensibilizzazione della NOAA tenendo discorsi pubblici e migliorando la loro presenza online.

L'entusiasmo di Ale per il suo lavoro emerge in superficie quando parla di macchie solari, aurore e dell'impatto delle eruzioni solari. Si diletta nel svelare gli intricati dettagli di questi straordinari fenomeni e nell'illustrare come il nostro pianeta danza nell'abbraccio del vento solare.

Domande frequenti

Quale formazione e istruzione sono necessarie per una carriera in eliofisica?

Una carriera in eliofisica segue tipicamente il tradizionale percorso di completamento di una laurea in Fisica, seguita da un master e da un dottorato di ricerca. Sebbene la posizione specifica di un Helio Data Steward richieda un background scientifico per comprendere sia i dati che la fisica dietro le misurazioni, ci sono vari percorsi di carriera all'interno dell'Eliofisica, che vanno dagli analisti di dati e ingegneri del software ai meteorologi spaziali, educatori e comunicatori.

Cosa ha spinto Ale a intraprendere la carriera in eliofisica?

La passione di Ale per la scienza spaziale è stata accesa dal film “Contact”, in cui ha assistito al ritratto di un'astrofisica da parte di Jodie Foster. La determinazione e la dedizione mostrate da una donna che lavora negli osservatori e lotta per la sua scienza hanno ispirato Ale a immaginarsi in quel ruolo. Casualmente, Ale ha finito per lavorare negli stessi osservatori mostrati nel film e ha anche avuto l'opportunità di incontrare la dottoressa Jill Tarter, l'astronomo della vita reale che è servito da ispirazione per il personaggio.

A quali progetti sta lavorando Ale attualmente?

Ale è profondamente coinvolta nello sviluppo della futura missione Space Weather Follow-On L1 (SWFO-L1), il cui lancio è previsto da parte della NOAA nel 2025. Sta supportando attivamente il team NCEI/STP nella preparazione del satellite per la sua missione, che sarà fornire osservazioni preziose per lo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA e fungere da risorsa preziosa per la comunità scientifica di Helio.

Qual è l'aspetto preferito di Ale del suo lavoro?

Ale trova grande gioia nella convergenza delle sue passioni, che includono l'eliofisica, la divulgazione scientifica e la gestione dei dati. Lavorare con team multidisciplinari e apprendere da prospettive diverse sono gli aspetti del suo lavoro che trova più esaltanti, poiché contribuiscono con una ricchezza di intuizioni e valore ai loro obiettivi condivisi.