Imaging diretto dei glicani che si legano alle biomolecole a livello di singola molecola

Un team di chimici organici dell'Istituto Max-Planck per la ricerca sullo stato solido, in collaborazione con ricercatori dell'Università di Tubinga e dell'Università di Copenaghen, ha sviluppato un metodo di microscopia per catturare immagini di glicani legati alle biomolecole. I glicani, che sono carboidrati coinvolti in vari processi biologici, si trovano tipicamente sulle superfici cellulari. Questa ricerca, pubblicata su Science, presenta una svolta nelle tecniche di imaging a livello di singola molecola.

I glicani svolgono un ruolo cruciale nel ripiegamento delle proteine ​​e sono stati ampiamente studiati per la loro importanza nei processi biologici. In questo studio, i ricercatori hanno utilizzato una tecnica di elettrospray per spingere i glicani legati a molecole di lipidi e proteine ​​(noti come glicosaminoglicani e glicoconiugati) sulle superfici di argento e rame. Ciò ha consentito l'imaging diretto delle molecole utilizzando la microscopia a effetto tunnel.

Utilizzando questa tecnica, il gruppo di ricerca è stato in grado di identificare monosaccaridi specifici all'interno delle catene di glicani e ottenere informazioni sull'orientamento e sulle posizioni di attacco dei glicani sulle catene portanti delle proteine. Gli scienziati hanno anche dimostrato l'applicazione di questo metodo di imaging acquisendo immagini di glicani legati all'ossigeno legati alle proteine ​​mucine, che potrebbero potenzialmente aiutare nella rilevazione di biomarcatori precoci del cancro.

Questa nuova tecnica di imaging ha un vasto potenziale in vari sforzi di ricerca, inclusa l'identificazione di glicolipidi e glicoproteine ​​sconosciuti. La capacità di visualizzare le sequenze e le posizioni dei glicani a livello di singola molecola fornisce preziose informazioni sulle proprietà strutturali e sui ruoli funzionali di questi carboidrati nei processi biologici.

Fonte: Kelvin Anggara et al, Osservazione diretta dei glicani legati a proteine ​​e lipidi a livello di singola molecola, Science (2023). DOI: 10.1126/science.adh3856