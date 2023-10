Il complesso di rutenio dinucleare consente una riduzione fotocatalitica altamente selettiva della CO2

I ricercatori dell’Università di Tsukuba hanno compiuto progressi significativi nel campo delle energie rinnovabili sviluppando un complesso di rutenio dinucleare (Ru) che agisce come un efficiente fotocatalizzatore per convertire la CO2 in monossido di carbonio (CO). Questa svolta rappresenta una grande promessa per affrontare l’esaurimento dei combustibili fossili e combattere il riscaldamento globale.

Analogamente al processo di fotosintesi nelle piante, la conversione e lo stoccaggio dell’energia solare in energia chimica sono cruciali per affrontare le sfide ambientali. Il team ha utilizzato le potenti proprietà fotocatalitiche del complesso dinucleare del Ru per ottenere una reazione di riduzione della CO2 altamente efficiente, ottenendo una selettività superiore al 99% per la CO.

Per effettuare l'esperimento, una miscela di dimetilacetammide e acqua, contenente il complesso dinucleare del Ru come fotocatalizzatore e un agente riducente sacrificale, è stata esposta alla luce con una lunghezza d'onda centrale di 450 nm in un'atmosfera di CO2. Dopo 10 ore, tutto l’agente riducente è stato consumato e la CO2 è stata convertita con successo in CO.

I ricercatori hanno determinato che la resa quantica massima della reazione a 450 nm era del 19.7%. Sorprendentemente, la riduzione fotocatalitica della CO2 è avvenuta con notevole efficienza, anche quando la concentrazione iniziale di CO2 nella fase gassosa era ridotta all'1.5%. Ciò indica che quasi tutta la CO2 introdotta potrebbe essere convertita in CO.

La maggiore stabilità del complesso dinucleare Ru di nuova concezione è attribuita al forte effetto chelante del ligando utilizzato. Le due porzioni del complesso Ru del complesso si impegnano nella fotosensibilizzazione, migliorando ulteriormente la sua stabilità in condizioni di reazione.

I ricercatori mirano a potenziare ulteriormente l'attività catalitica del complesso Ru per creare un sistema di reazione in grado di guidare in modo efficiente il processo di riduzione della CO2, anche a concentrazioni di CO2 inferiori equivalenti a quelle dell'atmosfera terrestre.

Questa ricerca apre nuove possibilità per l’utilizzo dell’energia solare per convertire la CO2 in sostanze chimiche a valore aggiunto e fornisce un approccio promettente per combattere gli effetti negativi delle emissioni di carbonio.

Fonte: giornale dell'American Chemical Society