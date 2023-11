Svelare l’impatto catastrofico della polvere sull’estinzione dei dinosauri

By

Molti credono che sia stato l’impatto di un asteroide a portare alla scomparsa dei dinosauri e ad inaugurare l’era dei mammiferi. Tuttavia, uno studio recente ha fatto luce su un fattore cruciale che ha avuto un ruolo significativo nella loro estinzione: la polvere.

I ricercatori hanno a lungo ipotizzato che la polvere caduta dall’impatto dell’asteroide abbia avuto un ruolo nella calamità mondiale. In un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, gli scienziati hanno svelato il potente ruolo della polvere nel provocare estinzioni e nello sconvolgere l’equilibrio della vita sulla Terra.

Analizzando le prove sedimentarie del sito di Tanis nel Nord Dakota, i ricercatori hanno eseguito simulazioni che simulano le condizioni post-impatto. Queste simulazioni hanno rivelato che la polvere a grana fine, un sottoprodotto della roccia polverizzata espulsa nell’atmosfera, ha avuto un profondo impatto sull’ambiente. Le particelle di polvere, che misuravano 0.8-8.0 micrometri, formavano uno strato nuvoloso globale, bloccando la luce solare e impedendo la fotosintesi per un massimo di due anni.

La ricaduta di polvere non è stata un semplice inconveniente. Si stima che la quantità totale di polvere generata dall'impatto sia stata di circa 2,000 gigatonnellate, ovvero oltre 11 volte il peso del Monte Everest. La sua presenza nell'atmosfera per 15 anni ha gettato la Terra in uno stato di oscurità e freddo. Le temperature superficiali sono scese di circa 27 gradi Fahrenheit (15 gradi Celsius), dando inizio a quello che gli scienziati chiamano un “inverno da impatto”.

Questo evento catastrofico ha innescato una cascata di estinzioni in diversi ecosistemi. Quando le piante persero la capacità di produrre cibo attraverso la fotosintesi, gli erbivori morirono di fame e i carnivori rimasero senza prede. Il collasso delle reti alimentari nei regni marini ha portato alla scomparsa del minuscolo fitoplancton, esacerbando ulteriormente il collasso ecologico.

Il recupero da questo “inverno da impatto” ha richiesto diversi decenni, con il ritorno alle condizioni di temperatura pre-impatto solo dopo circa 20 anni. Durante questo periodo, il dominio dei dinosauri terminò, offrendo ai mammiferi l’opportunità di emergere e diventare gli organismi dominanti sulla Terra.

Lo studio evidenzia l’importanza della polvere come fattore chiave delle estinzioni di massa. Mentre la ricerca precedente si concentrava su altri fattori come lo zolfo e la fuliggine, questo studio sottolinea il ruolo centrale della polvere nel rimodellare la storia del pianeta.

FAQ:

D: Cosa ha causato l’estinzione dei dinosauri?

R: L’estinzione dei dinosauri è stata causata principalmente dall’impatto di un asteroide che ha cancellato una parte significativa della vita sulla Terra.

D: In che modo la polvere ha contribuito alla loro estinzione?

R: La polvere caduta dall’impatto dell’asteroide ha bloccato la luce solare, impedendo la fotosintesi e innescando una reazione a catena di estinzioni in diversi ecosistemi.

D: Il fenomeno dell’impatto invernale è legato solo all’estinzione dei dinosauri?

R: Gli inverni da impatto si sono verificati nel corso della storia della Terra, ma l’evento che pose fine all’era dei dinosauri è l’esempio più noto.

D: Quanto tempo ha impiegato la Terra a riprendersi dall'impatto?

R: Il recupero dall’impatto invernale ha richiesto decenni, con il ritorno delle condizioni di temperatura pre-impatto dopo circa 20 anni.

D: Qualche organismo è sopravvissuto all’evento di estinzione?

R: Gli organismi che potevano entrare in una fase dormiente o adattarsi a uno stile di vita generalista avevano generalmente maggiori possibilità di sopravvivenza. I piccoli mammiferi, ad esempio, riuscirono a prosperare dopo la catastrofe.