Nuove scoperte svelano le origini di Didymos e Dimorphos

In una missione innovativa lo scorso settembre, la NASA ha reindirizzato con successo il pericoloso asteroide Dimorphos lontano dalla Terra, colpendolo con una navicella spaziale. Conosciuta come Double Asteroid Redirection Test (DART), questa missione ha superato le aspettative dimostrando la capacità dell’umanità di evitare potenziali collisioni di asteroidi. Tuttavia, le conseguenze dell’impatto hanno anche fornito agli scienziati informazioni affascinanti sulle origini sia del Dimorphos che della sua controparte più grande, Didymos.

Recenti ricerche condotte in seguito all'impatto del DART hanno rivelato che Dimorphos e Didymos sono composti dallo stesso materiale, indicando che probabilmente hanno avuto origine da un unico corpo. La firma spettroscopica, che si riferisce alle specifiche lunghezze d'onda della luce riflessa dagli asteroidi, è risultata identica tra i due. Entrambi gli asteroidi sono costituiti principalmente da silicato, un composto composto da silicio e ossigeno.

Durante l'impatto iniziale, una nuvola di polvere a grana fine e materiale gassoso contenente tracce di sodio e potassio si è dispersa dal sistema in pochi minuti. Tuttavia, una nube secondaria di detriti più pesanti persistette per mesi. Le osservazioni effettuate utilizzando il telescopio IRTF da 3 metri della NASA alle Hawaii hanno mostrato che questa nube di detriti corrispondeva alla firma spettroscopica di Didymos pre-impatto, confermando la loro composizione condivisa.

La composizione della nuvola di detriti ha anche fornito informazioni sulle differenze tra Didymos e Dimorphos. Mentre i detriti erano costituiti da rocce più grandi e materiale più pesante, la superficie di Didymos probabilmente è costituita da grani più piccoli. Questa previsione potrà essere ulteriormente confermata dalla prossima missione HERA dell'Agenzia spaziale europea.

Ma come si separarono Didymos e Dimorphos se una volta erano un corpo solo? La teoria principale è il modello della “distruzione rotazionale”, che suggerisce che gli asteroidi a rotazione rapida con debole forza interna possono espellere materiale in orbita, formando infine un satellite. Didymos, con la sua rotazione veloce e la particolare geometria di forma sferica con un rigonfiamento equatoriale, si allinea a questo modello.

Con l'accumulo di nuovi dati raccolti dopo l'impatto di DART, le prove a sostegno delle origini di Didymos e Dimorphos come un unico corpo si sono rafforzate. Non solo la firma spettrale identica fornisce un caso valido, ma offre anche agli scienziati un’opportunità unica per studiare Dimorphos in dettaglio. Mentre continuiamo a svelare i misteri del nostro universo, tali missioni e scoperte contribuiscono alla nostra crescente comprensione del cosmo e al nostro ruolo nel garantire la sicurezza della Terra.

FAQ

Qual era l'obiettivo della missione DART?

L'obiettivo della missione DART (Double Asteroid Redirection Test) era reindirizzare gli asteroidi pericolosi lontano dalla Terra facendo collidere intenzionalmente con essi un veicolo spaziale.

Cosa hanno imparato gli scienziati sulle origini di Didymos e Dimorphos?

La ricerca condotta dopo l'impatto del DART ha rivelato che Dimorphos e Didymos sono fatti dello stesso materiale, suggerendo che abbiano avuto origine da un unico corpo.

Perché la nube di detriti secondaria era significativa?

La nube di detriti secondaria è persistita per mesi dopo l’impatto di DART e corrispondeva alla firma spettroscopica di Didymos prima dell’impatto, fornendo informazioni sulla composizione di entrambi gli asteroidi.

Che cos'è il modello di 'interruzione rotazionale'?

Il modello di “interruzione rotazionale” suggerisce che piccoli asteroidi a rotazione rapida con debole forza interna possono espellere materiale in orbita, formando infine un satellite. Questo modello spiega la separazione di Didymos e Dimorphos.

In che modo l'identica firma spettrale rafforza la tesi dell'origine di Didymos e Dimorphos?

L'identica firma spettrale tra Didymos e Dimorphos suggerisce fortemente che una volta erano un corpo unico e supporta la teoria della loro origine condivisa.