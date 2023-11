Una tecnica innovativa utilizza il DNA microbico per rilevare i minerali sepolti

I ricercatori hanno fatto una scoperta rivoluzionaria nel campo dell’esplorazione mineraria. Studiando il DNA microbico nel suolo superficiale, gli scienziati dell’Università della British Columbia (UBC) hanno sviluppato un metodo non invasivo per rilevare la kimberlite sepolta, una roccia associata ai diamanti. Questa tecnica innovativa offre un’alternativa più precisa alle tradizionali analisi geochimiche, rivoluzionando potenzialmente il settore minerario.

Nel loro studio pubblicato su Nature Communications Earth and Environment, i ricercatori spiegano che i microbi nel suolo subiscono cambiamenti quando entrano in contatto con materiali minerali. Questi cambiamenti possono servire come “impronte biologiche” che rivelano la presenza di depositi minerali sepolti. Analizzando le sequenze di DNA di questi microbi indicatori, gli scienziati sono stati in grado di identificare la posizione specifica della kimberlite sepolta a decine di metri sotto la superficie terrestre.

Le implicazioni di questa ricerca vanno oltre l’esplorazione dei diamanti. Gli stessi metodi di sequenziamento del DNA possono essere applicati per identificare altri minerali cruciali per la transizione globale verso l’energia verde. Ad esempio, la ricerca in corso del team ha mostrato risultati promettenti nel rilevamento dei depositi di rame e porfido, che sono vitali per la produzione di tecnologie di energia rinnovabile.

Sfruttando la potenza del DNA microbico, questa tecnica può potenzialmente far risparmiare tempo e risorse ai cercatori di minerali. Invece di fare affidamento esclusivamente sulla perforazione e sull’analisi chimica, che può essere costosa e dispendiosa in termini di tempo, questo approccio non invasivo fornisce un modo efficiente ed economicamente vantaggioso per individuare i minerali sepolti. Inoltre, apre nuove possibilità per un’ulteriore innovazione nel settore minerario.

FAQ

D: Come funziona la tecnica del DNA microbico?

R: I microbi nel terreno subiscono cambiamenti quando entrano in contatto con materiali minerali. Analizzando le sequenze di DNA di questi microbi indicatori, i ricercatori possono identificare la presenza e la posizione dei depositi minerali sepolti.

D: Quali sono i vantaggi di questa tecnica rispetto ai metodi tradizionali?

R: A differenza dell’analisi geochimica tradizionale, che prevede la perforazione e l’analisi degli elementi nel terreno, la tecnica del DNA microbico è non invasiva, più precisa e potenzialmente più economica.

D: Questa tecnica può essere applicata a minerali diversi dai diamanti?

R: Sì, questa tecnica ha applicazioni più ampie nell'esplorazione mineraria. I ricercatori hanno anche mostrato risultati promettenti nell’identificazione dei depositi di rame e porfido, che sono cruciali per le tecnologie di energia rinnovabile.

D: Quali sono le implicazioni per il settore minerario?

R: Questa tecnica innovativa potrebbe ridefinire il futuro del settore minerario fornendo un metodo più preciso ed efficiente per identificare i minerali sepolti. Ha il potenziale per far risparmiare tempo e risorse ai minatori, con conseguente aumento della produttività e risparmio sui costi.

Fonte:

– Comunicazioni sulla natura Terra e ambiente (https://www.nature.com/ncomms/)

– Università della Columbia Britannica (https://www.ubc.ca/)