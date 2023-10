I funghi possono salvare il pianeta? Il ruolo sorprendente dei funghi nella riduzione dei rifiuti di plastica

I rifiuti di plastica continuano a rappresentare una preoccupazione globale significativa, con solo un magro XNUMX% della plastica comunemente usata, come il polipropilene, che viene riciclato. Questa statistica allarmante ha contribuito alla crisi dell’inquinamento da plastica, che ha effetti dannosi sull’ambiente. Tuttavia, un improbabile eroe potrebbe contenere la chiave per combattere questo problema: i funghi.

I ricercatori hanno scoperto che alcuni tipi di funghi, come l’Aspergillus terreus e l’Engyodontium album, hanno la straordinaria capacità di degradare la plastica. In uno studio innovativo, il polipropilene pretrattato è stato sottoposto a radiazioni UV e trattamento termico ed è stato poi introdotto in questi funghi. Nel corso di 90 giorni, i funghi hanno degradato con successo il 27% della plastica, raggiungendo la degradazione completa entro il 140° giorno. Questo tasso di degradazione è il più alto riportato nella letteratura scientifica.

Sebbene questa svolta offra speranza per le aree con infrastrutture limitate per i rifiuti, è essenziale riconoscere che la riduzione del consumo di plastica dovrebbe rimanere l’obiettivo principale. La produzione e il riciclaggio della plastica contribuiscono a significative emissioni di carbonio e anche la degradazione della plastica attraverso i funghi rilascia carbonio. Queste soluzioni sono più efficaci per i rifiuti di plastica esistenti.

È interessante notare che la plastica presente negli ecosistemi acquatici crea un ambiente unico per funghi e batteri. Queste comunità microbiche prosperano sui rifiuti di plastica, formando essenzialmente una “barriera microbica”. La plastica biodegradabile, in particolare, può fungere da fonte di cibo per questi microbi. I ricercatori hanno identificato vari tipi di funghi, inclusi agenti patogeni delle piante come Fusarium e Neocosmospora, in campioni di rifiuti di plastica raccolti da diversi polimeri a base di petrolio.

Il potenziale dei funghi patogeni per le piante è promettente per la degradazione dei polimeri sintetici. Studiando il modo in cui questi funghi estraggono i nutrienti dalle piante, i ricercatori possono ottenere informazioni cruciali sulla loro capacità di scomporre la plastica.

Anche se l’idea che i funghi salvino il pianeta possa sembrare inverosimile, le notevoli capacità dei funghi nel degrado della plastica presentano una nuova prospettiva per affrontare la crisi dell’inquinamento da plastica. Combinando approcci innovativi come i vermi mangiatori di plastica e la degradazione dei funghi, possiamo lavorare verso un futuro più sostenibile.

FAQ:

D: I funghi possono eliminare completamente i rifiuti di plastica?



R: Sebbene alcuni tipi di funghi possano degradare in modo significativo la plastica, la completa eliminazione dei rifiuti di plastica richiederebbe uno sforzo combinato con altre soluzioni innovative e una riduzione del consumo di plastica. D: Esistono potenziali svantaggi legati alla degradazione fungina della plastica?



R: Anche la degradazione della plastica attraverso i funghi rilascia carbonio, contribuendo alle emissioni di carbonio. Pertanto, è fondamentale concentrarsi sulla riduzione dell’uso della plastica e sul miglioramento della gestione dei rifiuti insieme alla degradazione dei funghi. D: Come possono collaborare i vermi e i funghi che mangiano plastica?



R: I vermi e i funghi che mangiano plastica hanno meccanismi diversi per degradare la plastica. Esplorando e combinando questi approcci, i ricercatori possono sviluppare strategie più efficaci per la riduzione dei rifiuti di plastica. D: I funghi possono degradare tutti i tipi di plastica?



R: Diversi tipi di funghi possono avere diverse capacità di degradare specifici tipi di plastica. La ricerca in corso mira a identificare i funghi che possono degradare efficacemente un'ampia gamma di polimeri sintetici.

Fonte:

Università di Sydney: https://sydney.edu.au/news-opinion/news/2023/10/30/mushrooms-are-eating-plastic–.html