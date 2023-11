Nuove conoscenze sull'origine della vita: reazioni autocatalitiche e formazione di ribonucleotidi

La questione di come sia iniziata e si sia sviluppata la vita sulla Terra ha lasciato perplessi gli scienziati per secoli. Un’ipotesi popolare punta al ruolo dell’RNA, una molecola in grado di autoreplicarsi e catalizzare reazioni chimiche. Tuttavia, l’origine dei suoi elementi costitutivi, noti come ribonucleotidi, è rimasta un mistero. Ricerche recenti hanno fatto luce su questo enigma esplorando la possibilità di reazioni autocatalitiche nelle condizioni della Terra primordiale.

Le reazioni autocatalitiche sono processi chimici che producono composti che promuovono la stessa reazione, consentendo loro di sostenersi in vari ambienti. In uno studio pubblicato su Chemical Science, gli scienziati hanno indagato se l’autocatalisi abbia avuto un ruolo nella formazione dei ribonucleotidi sulla Terra primordiale.

I ricercatori si sono concentrati sulla reazione formose, un noto esempio di reazione autocatalitica. Questa reazione inizia con una molecola semplice chiamata glicolaldeide e termina con la produzione di molecole più complesse. Introducendo un'altra molecola chiamata cianammide nella reazione del formosi, i ricercatori sono stati in grado di deviare alcuni dei prodotti della reazione verso la formazione di ribonucleotidi.

Sebbene la quantità di elementi costitutivi di ribonucleotidi prodotti non fosse significativa, essi hanno dimostrato una maggiore stabilità e una minore degradazione. Ciò che rende unico questo studio è l’integrazione della reazione del formosi con la produzione di ribonucleotide, che evidenzia le interazioni dinamiche tra diversi percorsi chimici.

L’autocatalisi non ha solo implicazioni per la nostra comprensione delle origini della vita, ma ha anche applicazioni pratiche. L'aggiunta di cianammide alla reazione del formosi ha portato anche alla produzione di un composto chiamato 2-amminoossazolo, che ha usi industriali nella produzione farmaceutica. Ottimizzando questa procedura, i ricercatori sperano di rendere le reazioni chimiche comuni più convenienti ed efficienti.

Questo studio fornisce preziose informazioni sulla complessa chimica che potrebbe essersi verificata sulla Terra primordiale, offrendo una nuova prospettiva sull’origine della vita. Esplorando le interazioni tra i diversi percorsi chimici, gli scienziati stanno iniziando a svelare i misteri degli inizi della vita.

