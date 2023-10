Il cinese Ouyang Ziyuan solleva dubbi sull'atterraggio lunare dell'India

L'eminente scienziato cinese Ouyang Ziyuan, noto come il "padre fondatore" del programma di esplorazione lunare cinese, ha messo in dubbio l'accuratezza del recente atterraggio morbido dell'India sulla superficie lunare. Il 23 agosto, il Chandrayaan-3 indiano è atterrato con successo vicino al polo sud della Luna, ma Ouyang ha sollevato preoccupazioni sulla rappresentazione di questo risultato.

Ouyang sostiene che il sito di atterraggio del Chandrayaan-3 non era vicino al polo sud lunare come affermato. Afferma che le coordinate precise del polo sud lunare si trovano tra 88.5 e 90 gradi, mentre Chandrayaan-3 è atterrato a 69 gradi di latitudine sud, ovvero a 619 chilometri dalla regione polare. Secondo lui, etichettarlo come un atterraggio vicino al polo sud lunare non è corretto.

Richard de Grijs, professore alla Macquarie University, è d'accordo con la valutazione di Ouyang, affermando che Chandrayaan-3 è atterrato fuori dalla regione del polo sud lunare. La NASA definisce l'intera regione polare come compresa tra 80 e 90 gradi sud e, secondo questa definizione, Chandrayaan-3 non è atterrato nella regione polare, sebbene abbia raggiunto una latitudine maggiore rispetto alle missioni precedenti.

Ouyang confronta anche le capacità di esplorazione spaziale dell'India con quelle della Cina, evidenziando i progressi della Cina nell'invio di orbiter e lander direttamente nell'orbita di trasferimento Terra-Luna. Sostiene che l’India ha dei limiti nella capacità dei suoi veicoli di lancio, che le impediscono di raggiungere la stessa impresa.

Nonostante queste critiche, vale la pena riconoscere il successo dell’India nell’avventurarsi più lontano di qualsiasi altro veicolo spaziale, superando la Russia, gli Stati Uniti e persino la stessa Cina. La recente missione lunare russa, Luna-25, si è conclusa con un incidente, mentre anche Cina e Stati Uniti hanno mostrato interesse nell’esplorazione del polo sud lunare.

In conclusione, anche se ci sono dubbi sulla precisione dell'atterraggio dell'India vicino al polo sud lunare, si tratta comunque di un risultato impressionante nell'esplorazione spaziale.

Fonte:

– Quotidiano Science Times

– Accademia Cinese delle Scienze

– Scuola di scienze matematiche e fisiche della Macquarie University di Sydney

– Nasa