Cosa sta realmente accadendo a Betelgeuse: una fusione stellare?

Betelgeuse, la stella supergigante rossa che siede prominente sulla spalla di Orione il Cacciatore, ha fatto scalpore negli ultimi anni con le sue significative fluttuazioni di luminosità. Mentre molti hanno ipotizzato che questi cambiamenti indichino un’imminente esplosione di supernova, una nuova ricerca ha scoperto una possibilità diversa e intrigante: una fusione stellare.

Uno studio intitolato “Betelgeuse as a Merger of a Massive Star with a Companion” di Sagiv Shiber del Dipartimento di Fisica e Astronomia della Louisiana State University approfondisce l’idea che Betelgeuse potrebbe aver consumato una volta una stella compagna più piccola. Questa teoria si basa sulla comprensione che le stelle più massicce esistono all'interno di sistemi binari e che alcune potrebbero subire fusioni durante la loro evoluzione.

I ricercatori hanno simulato una fusione tra una stella più piccola di 4 masse solari e una stella di 16 masse solari, simile alla massa stimata di Betelgeuse. Queste simulazioni hanno rivelato che quando le stelle si avvicinavano e condividevano un involucro comune, la stella più piccola alla fine si fondeva con il nucleo di elio della stella primaria. Questo processo causò uno scambio di energia sia orbitale che termica, provocando un potente impulso che si propagò attraverso l'involucro della stella primaria. Inoltre, questa fusione potrebbe aver innescato una perdita di massa, con conseguente flusso di massa ad alta velocità in allontanamento dalla stella primaria.

La prova a sostegno di questa fusione stellare risiede nella rapida velocità di rotazione di Betelgeuse, circa 5.5 km/secondo, rispetto ai 2 km/secondo del nostro Sole. Studi precedenti avevano dimostrato che una fusione tra una stella massiccia e una compagna di piccola massa potrebbe spiegare un tasso di rotazione così elevato. Inoltre, l'espulsione di materiale, simile ai deflussi polari osservati negli eventi di mergeburst, suggerisce che una fusione potrebbe essersi verificata nel passato di Betelgeuse.

Sebbene questo studio non dimostri in modo definitivo che sia avvenuta una fusione, presenta una possibilità convincente. Gli astrofisici hanno ancora molto da imparare su queste fusioni e sulle loro implicazioni per l’evoluzione stellare. Sono necessari metodi e strumenti migliorati per comprendere appieno questi eventi, il loro ruolo nel modellare il paesaggio transitorio astrofisico e le proprietà dei progenitori delle supernova.

In conclusione, è improbabile che le recenti fluttuazioni nella luminosità di Betelgeuse siano direttamente collegate a una fusione stellare, ma l’idea che Betelgeuse consumi una stella compagna più piccola offre una nuova prospettiva su ciò che potrebbe accadere a questa enigmatica supergigante. Man mano che continuiamo ad approfondire la fisica delle fusioni stellari, acquisiremo preziose informazioni sull’evoluzione delle stelle massicce e sugli eventi celesti che modellano il nostro universo.

FAQ

D: Cos’è una fusione stellare?



R: Una fusione stellare avviene quando due stelle in un sistema binario si avvicinano abbastanza da fondersi insieme, provocando uno scambio di energia e una potenziale perdita di massa.

D: Le recenti fluttuazioni nella luminosità di Betelgeuse potrebbero essere un segno di un'imminente supernova?



R: No, le fluttuazioni di luminosità sono più probabilmente attribuite alle nubi di polvere e alle pulsazioni regolari della stella piuttosto che all'imminente esplosione di una supernova.

D: In che modo i ricercatori hanno indagato sulla possibilità di una fusione a Betelgeuse?



R: I ricercatori hanno simulato una fusione tra stelle con masse simili alla massa stimata di Betelgeuse e hanno analizzato la dinamica risultante e lo scambio di energia.

D: Esistono prove concrete di una fusione nel passato di Betelgeuse?



R: Sebbene non vi siano prove dirette, la rapida velocità di rotazione di Betelgeuse e l'espulsione di materiale sono coerenti con ciò che si osserva durante le fusioni stellari.

D: Quali sono le implicazioni di una fusione stellare nell'evoluzione di Betelgeuse?



R: Una fusione nel passato di Betelgeuse non interromperebbe la sua evoluzione in una supergigante rossa ma potrebbe contribuire alla sua rapida velocità di rotazione e all'espulsione di materiale attraverso deflussi polari.