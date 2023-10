Diamanti utilizzati come simulatori quantistici per studiare la dinamica quantistica complessa

By

I ricercatori della Washington University di St. Louis stanno utilizzando i diamanti come simulatori quantistici per studiare complesse dinamiche quantistiche, secondo uno studio pubblicato su Physical Review Letters. Bombardando i diamanti con atomi di azoto, i ricercatori creano difetti nella struttura cristallina, che sono pieni di elettroni che esibiscono proprietà quantistiche come spin e magnetismo. Questi diamanti difettosi possono fungere da sensori quantistici che rispondono al loro ambiente e interagiscono tra loro.

I computer classici sono inadeguati per simulare i sistemi quantistici a causa della crescita esponenziale delle dimensioni man mano che vengono aggiunte più particelle. Tuttavia, il gruppo di ricerca ha dimostrato che è possibile simulare direttamente dinamiche quantistiche complesse utilizzando un sistema quantistico controllabile. Il team ha creato un programma di simulazione all’interno del sistema quantistico ingegnerizzato e ha osservato i risultati, un approccio che sarebbe quasi impossibile con i computer classici.

Il sistema a base di diamante sviluppato dai ricercatori funziona a temperatura ambiente, a differenza di altri sistemi di simulazione quantistica che richiedono temperature ultrafredde. Il team è stato in grado di mantenere la stabilità del sistema prevenendo la termalizzazione, in cui il sistema assorbe energia eccessiva, facendo perdere ai difetti le loro caratteristiche quantistiche. Guidando rapidamente il sistema, il team ritarda la termalizzazione e mantiene il sistema in uno stato stabile.

Questo sistema quantistico basato sul diamante consente ai fisici di studiare le interazioni tra più regioni quantistiche contemporaneamente. Ha anche il potenziale per creare sensori quantistici altamente sensibili, poiché quanto più a lungo un sistema quantistico può mantenere il suo stato quantistico, tanto maggiore è la sua sensibilità. Il team sta collaborando con altri ricercatori del Center for Quantum Leaps per acquisire conoscenze attraverso le discipline ed esplorare le possibilità di migliorare le prestazioni dei sensori e studiare i materiali quantistici e la termodinamica.

Questa ricerca contribuisce al progresso della simulazione quantistica e ha implicazioni per lo studio dei fenomeni emergenti e delle nuove fasi della materia nel campo della fisica quantistica.

Riferimento: "Prethermalization Quasi-Floquet in a Disordered Dipolar Spin Ensemble in Diamond" di Guanghui He, Bingtian Ye, Ruotian Gong, Zhongyuan Liu, Kater W. Murch, Norman Y. Yao e Chong Zu, 27 settembre 2023, Physical Review Letters.

DOI: 10.1103/PhysRevLett.131.130401

