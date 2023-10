La cometa del diavolo: un enorme visitatore celeste che si avvicina alla Terra

By

Nella vasta distesa del cielo notturno, catturare la bellezza mozzafiato degli sciami meteorici e dei rari passaggi ravvicinati delle comete può essere un'esperienza gratificante per gli osservatori del cielo. Mentre gli sciami meteorici possono verificarsi frequentemente, la comparsa delle comete è una vera rarità. Tuttavia, se hai un debole per le meraviglie celesti, segna sul tuo calendario l'anno 2024, poiché un'enorme cometa chiamata 12P/Pons-Brooks è destinata ad avvicinarsi alla Terra che ti lascerà a bocca aperta. Soprannominata la cometa del diavolo per la sua forma unica a forma di corno, questa colossale cometa è significativamente più grande del Monte Everest.

Secondo un rapporto di Live Science, il 21 aprile 2024, la cometa 12P/Pons-Brooks si avvicinerà notevolmente alla Terra. Con una dimensione di circa 30 chilometri, questo visitatore celeste è composto da criomagma, una miscela di ghiaccio, polvere e gas. La cometa ha recentemente eruttato il 5 e 7 ottobre, svelando il suo caratteristico paio di corna. Questa eruzione segna la seconda esplosione dal 20 luglio, dopo un periodo dormiente di 69 anni. Attualmente in viaggio verso il sistema solare interno, la Cometa Diavolo si sta dirigendo verso il suo massimo avvicinamento al sole.

Durante il suo avvicinamento ravvicinato, la Cometa del Diavolo sarà visibile ad occhio nudo, anche se l'uso di un telescopio migliorerà la vista. È importante notare che, nonostante il suo nome minaccioso, gli esperti ci assicurano che la cometa non rappresenta una minaccia per la Terra. Dopo l'incontro con il nostro pianeta, la cometa continuerà il suo viaggio verso i confini esterni del sistema solare, rimanendo nascosta alla nostra vista fino all'anno 2095.

La scoperta della 12P/Pons-Brooks o Cometa del Diavolo può essere attribuita all'astronomo Jean-Louis Pons, che la individuò per la prima volta il 12 luglio 1812. Nota per i suoi vulcani di ghiaccio attivi, questa cometa è tra le 20 comete identificate da mostrare attività vulcanica in corso. Alcuni esperti addirittura paragonano la sua forma all'iconica navicella spaziale Millennium Falcon della serie di film Star Wars.

Fonte:

– Scienze dal vivo