I nuovi risonatori fotonici basati su chip raggiungono un livello record di perdita di luce UV

Gli scienziati hanno compiuto un passo avanti significativo nel campo della fotonica UV creando risonatori fotonici basati su chip che operano nelle regioni ultraviolette (UV) e visibili dello spettro con una perdita di luce UV record bassa. Lo sviluppo di questi risonatori apre possibilità per la creazione di dispositivi miniaturizzati basati su chip e progressi in campi come il rilevamento spettroscopico, la comunicazione subacquea e l’elaborazione delle informazioni quantistiche.

La fotonica UV, sebbene meno esplorata rispetto alla fotonica visibile e delle telecomunicazioni, è fondamentale per accedere a determinate transizioni atomiche nell’informatica quantistica e per eccitare specifiche molecole fluorescenti per il rilevamento biochimico. I risonatori appena sviluppati costituiscono una base per la costruzione di circuiti fotonici che funzionano alle lunghezze d'onda UV.

I ricercatori hanno utilizzato pellicole sottili di allumina per costruire i microrisonatori, utilizzando un processo di deposizione di strati atomici (ALD). L'allumina, con la sua elevata banda proibita e la sua trasparenza ai fotoni UV, si è rivelata un materiale ideale per ridurre la perdita di luce. Ottimizzando attentamente le tecniche di progettazione e fabbricazione, gli scienziati hanno ottenuto una bassa perdita alle lunghezze d'onda UV.

I microrisonatori sono stati prodotti utilizzando un processo di incisione per creare una struttura di guida d'onda a coste, che consentiva il confinamento della luce. I ricercatori hanno condotto simulazioni per determinare la profondità di incisione ottimale che avrebbe trovato un equilibrio tra il confinamento della luce e la minimizzazione delle perdite di diffusione.

Il team ha anche costruito con successo risonatori ad anello in base ai propri calcoli. Questi risonatori ad anello hanno mostrato fattori di qualità eccezionali (fattori Q) nelle bande UV e blu, indicando una ridotta perdita di luce. Il raggiungimento di un fattore Q elevato è essenziale per un controllo preciso sulle lunghezze d'onda e la creazione di sorgenti di luce UV integrate in circuiti integrati fotonici.

La scoperta di risonatori fotonici basati su chip con bassa perdita di luce UV segna un punto critico per la fotonica UV. Le possibilità di applicazione delle strutture sviluppate per le telecomunicazioni e le lunghezze d'onda visibili, come i pettini di frequenza e il bloccaggio dell'iniezione, sono ora estese alla banda UV. Con l'uso dell'allumina compatibile con CMOS, l'integrazione della fotonica UV con la tecnologia esistente diventa più fattibile.

Il gruppo di ricerca è attualmente concentrato sul miglioramento della sintonizzabilità dei risonatori ad anello a base di allumina su varie lunghezze d'onda. Il loro obiettivo è creare un sistema UV completo basato su circuiti fotonici integrati con controllo preciso della lunghezza d'onda e modulatori.

Lui, C., et al. "Microrisonatori ottici in allumina ad altissimo Q nelle bande UV e blu." Ottica. doi.org/10.1364/OE.492510.

Fonte: Gruppo Editoriale Ottica