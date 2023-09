L'uso della dielettroforesi per l'isolamento delle cellule tumorali circolanti

Questo articolo discute il lavoro di Robbyn K. Anand, vincitrice dell'AES Mid-Career Award, per i suoi eccezionali contributi nel campo dell'elettroforesi e della microfluidica. Anand, insieme al suo gruppo, ha sviluppato metodi per l'analisi delle cellule tumorali in circolazione e l'arricchimento e la separazione delle specie chimiche all'interno delle goccioline di acqua nell'olio.

Il focus del recente articolo di Anand è su un metodo dielettroforetico (DEP) per la selezione delle cellule circolanti di melanoma (CMC). I metodi prevalenti per l'isolamento delle CTC si basano sulla presenza di specifici antigeni di superficie o sulla dimensione cellulare. Tuttavia, questi metodi non sono efficaci per le CMC rare prive di antigeni di superficie identificativi affidabili.

La DEP è più selettiva della sola dimensione cellulare, poiché si basa sulla morfologia e sulla composizione della cellula. Il lavoro precedente di Anand ha dimostrato l'uso del DEP su un array di elettrodi bipolari wireless (BPE) per la cattura selettiva di singole cellule. I nuovi sviluppi nella sua attuale ricerca includono l'integrazione di test su singola cellula e test elettrochimici nel dispositivo array BPE.

Una scoperta interessante del lavoro di Anand è la variabilità delle proprietà biofisiche tra i globuli bianchi derivati ​​da pazienti con melanoma. Questa scoperta suggerisce che i criteri per la selezione delle cellule di melanoma circolanti possono essere ottimizzati per ciascun campione.

Le sfide nel campo dell'analisi unicellulare includono la dimostrazione della rilevanza clinica e l'adozione da parte dei professionisti. La collaborazione con i medici è fondamentale per dare priorità agli endpoint analitici e correlare i dati ottenuti da nuovi metodi con i risultati clinici.

Il feedback ricevuto riguardo a questo lavoro è stato positivo, con entusiasmo per il suo potenziale impatto nella modellazione cellulare e in altre applicazioni. Ci sono richieste sull'adattamento dell'approccio per cellule batteriche o vescicole extracellulari e sul rilascio di cellule selezionate per l'analisi a valle.

I passi futuri di questa ricerca prevedono lo sviluppo di metodi per estrarre e utilizzare preziose informazioni biofisiche rappresentate nella risposta di una cellula al campo elettrico.

Essere nominato destinatario dell'AES Mid-Career Award è un onore per Anand e un impegno per sostenere la comunità scientifica, in particolare gli studenti e gli scienziati all'inizio della carriera.

Riferimenti:

– Premio AES di metà carriera. FACSS Scienze Analitiche e Innovazione 2023.

– Chen, H., et al. (2023). Quantificazione dell'efficienza di cattura, della purezza e dell'isolamento di una singola cellula nel recupero di cellule di melanoma circolanti dal sangue periferico mediante dielettroforesi. Lab Chip, 23(12), 2586-2600.

– Anand, RK, et al. (2015). Cattura dielettroforetica negativa e repulsione di singole cellule su un elettrodo bipolare: l'impatto dell'arricchimento e dell'esaurimento di ioni faradaici. Marmellata. Chimica. Soc., 137(3), 776-783.

– Li, M., et al. (2017). Cattura selettiva ad alto rendimento di singole cellule tumorali circolanti mediante dielettroforesi su una serie di elettrodi wireless. Marmellata. Chimica. Soc., 139(26), 8950-8959.