Computer imparziali determinano la causa dell'estinzione dei dinosauri

In un dibattito di lunga data gli scienziati discutono se l’estinzione dei dinosauri sia stata causata da massicce eruzioni vulcaniche o dall’impatto di un asteroide gigante. Per risolvere questo problema, i ricercatori del Dartmouth College hanno adottato un approccio innovativo affidando a computer imparziali l’analisi dei dati geologici e climatici. Attraverso l’uso di un metodo di modellazione dell’inversione bayesiana e di algoritmi di apprendimento automatico, i computer hanno concluso che i gas rilasciati dal vulcano Deccan Traps in un periodo di 300,000 anni erano responsabili dell’innesco dell’evento di estinzione. Eliminando i pregiudizi umani, questo approccio oggettivo fornisce una prospettiva più chiara sulla causa della scomparsa dei dinosauri.

Effetti sulla salute del bisfenolo A sui bambini con disturbo dello spettro autistico e ADHD

Il bisfenolo A (BPA), un composto chimico presente nelle bottiglie d’acqua di plastica e in vari altri prodotti, è stato collegato ad effetti di interferenza endocrina. Recenti ricerche hanno scoperto che i bambini con disturbo dello spettro autistico e disturbo da deficit di attenzione e iperattività hanno una capacità ridotta di eliminare il BPA dai loro corpi. Sebbene non sia l’unico responsabile dell’aumento delle diagnosi di queste condizioni, questo studio sottolinea i potenziali rischi per la salute associati all’uso diffuso di questa sostanza chimica.

Una nuova tecnica prende di mira le tossine PFAS persistenti nelle acque sotterranee

Le tossine PFAS, spesso definite “sostanze chimiche per sempre”, sono composti incredibilmente durevoli che non si decompongono nell’ambiente. Per affrontare questa persistenza, gli scienziati della Ohio State University hanno sviluppato una tecnica che utilizza la degradazione degli ultrasuoni per indebolire i legami chimici in questi composti. Questo metodo si dimostra promettente nel trattamento delle acque sotterranee contaminate da PFAS e potrebbe avere applicazioni nella scomposizione dei prodotti farmaceutici presenti nelle acque del rubinetto e nelle acque reflue.

Il Time-Lapse della NASA rivela informazioni sui resti stellari

La NASA ha pubblicato un accattivante video time-lapse catturato dal telescopio spaziale Hubble, che mostra i resti di una stella esplosa 20,000 anni fa. Il filmato mostra la materia della supernova che si muove continuamente nello spazio ad una velocità di mezzo milione di miglia all'ora. Questa straordinaria immagine fornisce preziose informazioni sull’esplosione in corso e sulla natura dinamica dei resti stellari.

Le conseguenze della “fuga dell’onestà” sulla società

I ricercatori hanno scoperto un fenomeno noto come “fuga dell’onestà”, in cui gli individui con tendenze oneste tendono a migrare lontano da aree in cui l’imbroglio è prevalente. Questo modello migratorio si traduce in un declino della qualità della classe politica, della crescita dei guadagni e della produttività del lavoro all’interno di tali aree. I demografi in Italia hanno utilizzato false registrazioni di nascita come indicatore di onestà regionale, con gli individui che migrano da aree ad alto tasso di frode verso aree a basso numero di frodi che hanno meno probabilità di possedere certificati di nascita falsi. Ciò fa luce sull’impatto sociale della fuga dell’onestà.

Fonte:

Dartmouth College – Studio sulla determinazione della causa dell'estinzione dei dinosauri

L'autismo parla - Studio sul BPA e i suoi effetti sui bambini con autismo e ADHD

The Ohio State University – Ricerca sulla degradazione delle tossine PFAS

NASA – Video time-lapse dei resti stellari di una supernova

Ricercatori in scienze sociali – Studio sulla “fuga dell’onestà” e le sue conseguenze